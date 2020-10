To drenge og en ung mand er sigtet som nogle af de første for optøjerne i forbindelse med Rasmus Paludan, Stram Kurs?, besøg i Korsør i maj.

Drenge tiltalt for optøjer: Kastede sten og flasker efter politiet

Slagelse - 02. oktober 2020 kl. 18:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Mens Rasmus Paludan, leder af det islamkritiske parti Stram Kurs, i Slagelse ikke fik den store opmærksomhed i maj, vakte hans visit i Korsør modsat rabalder i en grad, så et talstærkt politi måtte gribe til våben.

Optøjerne, der indebar kast med flasker, tændt fyrværkeri og sten, som eksempelvis ramte betjente på hjelme og lår, fandt sted ved den indhegnede demonstrationsplads på hjørnet af Motalavej og Hyvingevej.

Nu venter flere straffesager mod de deltagende ballademagere, hvoraf de tre første ryger for Retten i Næstved efter uroen den 16. og 17. maj.

Således tiltales to drenge på 15 og 16 år samt en 20-årig mand for at have foranstaltet grov forstyrrelse af ro og orden, ligesom de anklages for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, idet de »i forening og efter fælles forudgående aftale« skal have overfaldet flere tjenstgørende politifolk.

Den 16-årige dreng og den fire år ældre medgerningsmand sigtes tilligemed for overtrædelse af straffelovens paragraf 134b for under demonstrationen og postyret at have optrådt i formummet stand, eftersom de ifølge politiet havde tildækket ansigterne.

Sagen er for retten onsdag og torsdag i næste uge.

Otte plus en håndfuld Der er rejst et halvt hundrede sigtelser fordelt på flere deltagende personer.

Otte skal for retten, er det allerede planlagt, mens en håndfuld øvrige, der har optrådt maskeret, kan vente en indkaldelse på et senere tidspunkt.

Sigtelserne vedrører vold mod polititjenestemænd, fornærmelig tale, trusler på livet samt overtrædelse af maskeringsforbuddet, våbenloven, fyrværkeriloven og ordensbekendtgørelsen.

I den aktuelle retssag nedlægger anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi påstand om, at de to drenge i kølvandet på en eventuel dom ved byretten skal have prøvet deres sag ved Ungdomskriminalitetsnævnet.

Den 20-årige påstås udvist for sin tilstedeværelse og aktive rolle i balladen, hvor han og de øvrige blandt andet skal have forsøgt at storme demonstrationspladsen, hvor de angiveligt prøvede at trænge ind, mens de råbte skældsord mod Rasmus Paludan og i øvrigt spærrede trafikken.

De tiltales desuden i samlet flok for at have tilskyndet andre til kast med sten, flasker og lignende.

Lægger man straframmerne sammen for de forskellige forseelser, kan der blive tale om flere års fængsel. Den skrappeste straf kan udmåles for overtrædelsen af straffelovens paragraf 119 om vold og trusler om vold rettet mod folk i offentlige tjeneste, herunder polititjenestemænd.

De er også anklaget for overtrædelse af straffelovens paragraf 134a, der lyder:

»Deltagere i slagsmål eller i anden grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted straffes, såfremt de har handlet efter aftale eller flere i forening, med fængsel indtil 1 år og 6 måneder,« lyder det i straffeloven.

