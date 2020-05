Det var to mørkklædte drenge, der ifølge politiet stod bag brand i et busskur sidste år. Skaderne løber op i en kvart million kroner. Foto: Kim Brandt

Drenge risikerer bøde på en kvart million kroner

Slagelse - 09. maj 2020 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 15-årig dreng fra Slagelse, der menes at være en af to ophavsmænd til en brand i et busskur sidste år, smækker mandag bagdelen i anklagebænken ved Retten i Næstved.

Her risikerer han at blive idømt bøde på en kvart million kroner efter den 3. november 2019 at have sat ild til nogle papirsposer og en taske på en bænk ved Slagelse Station.

Hvorvidt det var meningen, at hele busskuret skulle futte af, er uvist. Dog har han ifølge politiet erkendt at stå bag ildspåsættelsen, i og med der er tale om en retsmødebegæring, der sender ham for retten.

Hans kompagnons sag behandles særskilt.

Brandskaden beløber sig til rundt regnet 250.000 kroner.

Udover busskuret blev også et halvtag beskadiget ved branden. Et beløb, han risikerer at skulle betale - eventuelt i selskab med den anden gerningsmand, som vidner så løbe fra gerningstidsstedet den pågældende nat klokken 3.40.