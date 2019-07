Den formentlig påsatte brand efterlod kolonihavehuset nedbrændt. To drenge er fængslet for andre påsatte brande i Korsør. De var ikke på fri fod, da kolonihavehuset brændte tirsdag 18.46. Foto: Helge Wedel

Drenge fængslet - hvem satte ild i kolonihavehus?

Fem års arbejde i kolonihavehus er spildt for 61-årige Michael Vedel. Huset er brændt ned. Politiet mener, at branden kan være påsat. En 15-årig og en 17-årig dreng er fængslet for andre påsatte brande i Korsør. De var ikke på fri fod, da kolonihavehuset brændte tirsdag aften kort før klokken 19.

