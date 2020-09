16-årig dreng dømt for overfusning af to buschauffører.

Dreng dømt for at overfuse chauffører: Har tidligere jagtet voldsoffer i hele byen

En blot 16-årig dreng, der tidligere har siddet anklaget for overfald, har jagtet sit offer efterfølgende og nu er blevet dømt for chikane og overfusning af to buschauffører, slipper for fængsel - men ikke for kommunens vågne øje.

En blot 16-årig dreng risikerer en sanktion i Ungdomskriminalitetsnævnet og slipper heller ikke for et særdeles vågent øje fra kommunens side, efter han for nylig blev dømt for at overfuse to buschauffører tilbage i april.

Han blev i sidste uge - ved Retten i Næstved - dømt for at have truet chaufførerne, efter de påtalte, at han ikke måtte medbringe drikkevarer i bussen. Han hidsede sig således op, kastede sit krus på bussen og sagde til den ene og mandlige chauffør, at han ville smadre ham.

Sidstnævntes kvindelige kollega gik dog ikke fri, idet hun blev overfuset med prædikatet »fede luder«, ligesom hun blev truet med tæsk.

Dommen lød på 80 dages betinget fængsel, hvilket betyder, at han ikke skal ruske tremmer. Han risikerer imidlertid - som beskrevet - en sanktion af en art, ligesom kommunen skal træffe afgørelse om en foranstaltning i henhold til servicelovens paragraf 52.

Der er tale om en såkaldt fællesstraf. En benævnelse, der bruges, når der er tale om en dom, der dækker over flere kriminelle forhold og altså ikke bare den aktuelle.

Gjorde livet surt for offer Det er dog ikke første gang, at han har slået bagdelen i en anklagebænk. Drengen er tidligere blevet tiltalt for et overfald på en jævnaldrende i Slagelse Lystanlæg.

Vidner, der havde overværet volden, mistede imidlertid hukommelsen forud for retsmødet. De kunne derfor intet erindre fra dagen, da de blev indkaldt til retten, selv om offeret ellers landede på hospitalet efter at være endt i fosterstilling på underlaget. Værgeløs og forslået i en blodpøl efter talrige spark og slag, hvilket politiet beskrev som »legemsangreb af særlig rå og brutal karakter«.

Drengen blev derfor frikendt, og efterfølgende opsøgte han og de øvrige, der menes at have deltaget i volden, offeret, som de ad flere omgange truede og chikanerede rundt i bybilledet.

