Dragens Hule vender tilbage

Posthuset i Slagelse gentager onsdag den 18. november sommerens succes med en lokal version af Løvens Hule for iværksættere. Her sidder erfarne og driftige erhvervsledere klar til at give lokal innovation og udvikling et solidt skub på vejen mod vækst via sparring og mulige investeringer. Der er åbent for ansøgninger til Dragens Hule nu.

- Min virksomhed havde ikke været det sted, den er i dag, hvis det ikke var for min deltagelse i Dragens Hule.

Victor Wersinger gik rundt med en virksomhed på idéstadiet, da han meldte sig til Dragens Hule på Posthuset i Slagelse i foråret. Hans forventninger til udbyttet af en deltagelse var på forhånd ikke så høje, men den skulle vise sig, at flytte en hel del på iværksætterfronten.

- Det var en supergod oplevelse. Jeg fik nogle kontakter, der er guld værd, og en mentor i Jens-Ole (Jens-Ole Larsen, direktør i Slagelse Transportcenter), der er blevet medejer af virksomheden.

Det har betydet, at Victor Wersinger i dag er i fuld gang med at skalere sin virksomhed, Fotofix, der tilbyder restaurering af gamle billeder og film. Han er rykket til København, hvor kundepotentialet er større, men fastholder sin lokale tilknytning.

Udover sparring og investeringer fra Jens-Ole Larsen, har Victor Wersinger som følge af Dragens Hule også kunnet trække på advokat Louise Lecandas juridiske rådgivning.

- Bare gør det. Man har sådan set ikke noget at miste ved det, men meget at vinde, lyder opfordringen fra Victor Wersinger til de iværksættere - eller kommende iværksættere - der overvejer at deltage i Dragens Hule.

Lokale kompetencer Dragens Hule er inspireret af det populære tv-program, Løvens hule. Fem deltagere udtages på baggrund af deres ansøgning til at træde ind foran "dragerne" for at pitche deres idé. Det kan være alt fra en nyopfindelse, videreudvikling af et eksisterende koncept til digitalisering af en proces. Her har fantasien indenfor idéudvikling frit spil.

Panelet består også her i anden runde af de fire lokale erhvervsledere: Jens Ole Larsen, koncerndirektør og indehaver af Slagelse Transportcenter, Jan Milvertz, ejendomsmægler og investor i JMI Gruppen, Louise Lecanda, advokat og partner i Advodan, Kenneth Kristensen, kreativ direktør i Whothat samt Martin Senderovitz, lektor i entreprenørskab og relationsledelse ved Syddansk Universitet.

Der er ingen garanti for, at deltagerne i Dragens Hule går fra mødet med de fem drager med penge på lommen, men muligheden er til stede, hvis projektet er stærkt nok. Derimod er der garanti for, at man går ud af Dragens Hule med feedback på sin idé samt mulighed for yderligere, individuel sparring efterfølgende.

Hovedpræmien, der er på højkant blandt alle deltagere, er denne gang en billet til Seedster til en værdi af 10.995 kroner.

Ny platform Via et stærkt samarbejde mellem Slagelse Erhvervscenter og startup virksomheder på Posthuset, foregår tilmelding denne gang via Gopitch. GoPitch er en online platform der matcher iværksættere som mangler kapital, med relevante investorer - ligesom man kender det fra Løvens Hule, bare på nettet, og med mulighed for at alle interesserede investorer og iværksættere kan være med.

Platformen skiller sig bl.a. ud ved at iværksætterne uploader en video, med en kort forklaring af konceptet og teamet bag.

- For rigtig mange investorer er teamet bag nemlig lige så vigtigt som idéen. Derfor gør en video det noget nemmere og hurtigt, at kunne se potentialet. Derudover kan man gratis hente en flot grafisk opstillet version af sit pitch som PDF, helt gratis, efter man har oprettet det i systemet, fortæller Lasse Baungaard fra Digitypes, der er en af fem iværksættere, der står bag GoPitch.

Udover Digitypes står Hexio, GoDrone og ejendomsinvestor Stephen Møller Hansen bag udviklingen af det nye system. Alle brænder de for iværksætteri, og håber med projektet også at kunne hjælpe andre iværksættere videre med at få realiseret deres drøm.

Sådan tilmelder du dig Ønsker man investorer, netværk eller sparring til udviklingen af din virksomhed, så send os din ansøgning nu via følgende weblink: my.gopitch.dk/auth/signup. Her bliver du guidet igennem, hvad du skal gøre.

Ansøgningen skal være indsendt senest den 2. november. Har man spørgsmål, er man velkommen til at kontakte erhvervskonsulent i Slagelse Erhvervscenter, Bolette Trier, på tlf. 29 32 63 62 eller mail: bolette@slagelseerhvervscenter.dk. Man kan også læse mere og finde link til tilmelding på: slagelseerhvervscenter.dk.