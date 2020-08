At bruge en stor kniv til at skade andre er ikke uvant for den 35-årige drabstiltalte, der tidligere er dømt for at stikke en anden mand i maven med en 14,7 cm lang kniv. Modelfoto

Drabstiltalt tidligere dømt for drabsforsøg og dødsvold

I dag har den nu 35-årige mand skiftet mellemnavn, men det ændrer ikke på, at han i en meget ung alder var en af tre personer i et tæskehold, der 16. juli 2005 opsøgte den 54-årige invalidepensionist Steven Noer i dennes hjem i Vodskov ved Aalborg.

Hvis man graver lidt i fortiden hos en af de to tiltalte fra den aktuelle drabssag ved Retten i Næstved, så tegner der sig et billede af en ekstremt voldelig person, som trods sin relativt unge alder allerede har tilbragt mange år i fængsel.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her