Drabstiltalt om sin makker: - Han slog dem begge ihjel!

På en lydoptagelse fra en ny politiafhøring af den 43-årige drabstiltalte blev skylden for de to mord pludselig rettet mod den 35-årige medtiltalte - selv om den 43-årige tidligere har indrømmet begge drab

Slagelse - 02. september 2020 kl. 16:49 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forhold til sin første forklaring har den ene af de to tiltalte i drabssagen fra Ruds Vedby og Vemmelev vendt på en tallerken.

Han indrømmer stadig, at han var til stede under begge drab, men nu lægger han skylden for drabene over på den 35-årige medtiltalte.

Det kom frem på onsdagens retsmøde, hvor en næsten to timer lang lydoptagelse af en politiafhøring fra august sidste år blev afspillet.

Adspurgt hvorfor den 43-årige pludselig har ændret forklaring, svarede han:

- I første omgang ville jeg dække over min kammerat (den medtiltalte, red.), for han har jo et langt liv foran sig - det har jeg ikke. Lægerne har før sagt, at jeg nok ikke lever så længe. Men nu har jeg besluttet, at min loyalitet bør ligge hos min kone og børn. Jeg vil gerne se dem igen. Jeg havde faktisk besluttet at begå selvmord, men det er jeg kommet væk fra, fortalte han.

Han gjorde i forhøret også opmærksom på, at hans 35-årige kammerat er en »ekstremt voldelig person«.

- Alle er bange for ham. Selv et medlem af Bandidos flygtede fra ham. Prøv at se på hans fortid - han er ret kold, lød det på optagelsen.

Der kom ikke yderligere detaljer om fortiden, men anklageren forventes torsdag at redegøre for den 35-åriges tidligere domme.

Tegnede flittigt i retten Begge drabstiltalte var - som ved alle retsmøderne - til stede i retten, mens optagelsen blev afspillet, men ingen af dem lod til at være synderlig påvirkede af det, der blev sagt.

Tværtimod sad den 43-årige i lang tid og tegnede flittigt med en blyant på en blok. På en tidspunkt holdt han den op foran sin forsvarer, som smilede anerkendende.

Fra avisens plads lignede tegningen en meget detaljeret middelalderborg.

I den 43-åriges nye forklaring var mange detaljer stort set identiske med hans første forklaring - undtagen i forhold til, hvem der fysisk slog Kiehn Andersen fra Ruds Vedby og Poul Frank Jørgensen fra Vemmelev ihjel. Begge drab skulle den 35-årige angiveligt stå for.

- Han glædede sig til at komme med på tur, forklarede den 43-årige.

Liste med pædofile? Når snakken gik på at »komme på tur«, så er det tilsyneladende noget, som er sket mange gange tidligere.

Den 43-årige har ifølge eget udsagn et stort had til pædofile, og han havde en lang liste med navne på folk, som han har besøgt. Både før og efter mødet med de to dræbte.

Hvorvidt snakken om pædofili blot er et påskud til at begå hjemmerøveri eller kræve penge ind fra forskellige ofre, er uklart.

Den 43-årige har endnu ikke kunnet dokumentere et eneste tilfælde af børnepornografisk materiale hos nogen af sine ofre:

- Jeg har ødelagt deres computere og brændt materialet, forklarede han.

I den forbindelse har han også tidligere sagt:

- Den slags mennesker går jo gerne stille med dørene og ønsker ikke at anmelde noget.

Den 43-årige fastholdt, at han i et halvt års tid har opsøgt flere personer i lokalområdet, som skulle ligge inde med børneporno. Blandt andet i Gimlinge og i Dalmose, men også folk udenfor kommunen. Hver gang skulle han have ødelagt deres computere og »givet dem et par flade«.

Selv ønskede han ikke at opgive navne og adresser til politiet, da han ikke »ønskede at få flere sager på nakken«.

Kommunikation via spil I bevismaterialet har politiet hentet en række data fra forskellige mobiltelefoner, hvor de to tiltalte skriver sammen. Men i retten kom det også frem, at de to ofte har skrevet sammen på en måde, som ikke umiddelbart kan spores:

- Det skete gennem et computerspil, som hedder »Kingdom«. Vi spillede ikke, men brugte det kun til at skrive sammen, da samtalerne bliver slettet med det samme. Det er der mange, der gør, forklarede han.

Sjællandske var kun til stede i retten onsdag formiddag, mens lydoptagelsen af den 43-åriges afhøring blev afspillet.

Senere samme dag ville anklager Susanne Bluhm gennemgå sagens dokumentation - herunder de mange DNA-prøver, og torsdag skal der efter planen være procedure.

Her får både anklager og de to forsvarere mulighed for at komme til orde en sidste gang - og muligvis også de to tiltalte, såfremt de ønsker det.

Dommen ventes afsagt den 9. september.

