Se billedserie Den tiltalte nægter manddrab og vold med døden til følge. Han handlede i nødværge på værelse 37 på Svenstrupgaard i december, påpegede han under sin forklaring ved Retten i Næstved.

Send til din ven. X Artiklen: Drabstiltalt i retten: - Det var ham eller mig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drabstiltalt i retten: - Det var ham eller mig

Slagelse - 01. juni 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 53-årige mand, der siden 28. december har siddet varetægtsfængslet for drabet på 32-årige Morten Skou dagen forinden, lagde under torsdagens retsmøde ved Retten i Næstved ikke skjul på, at han fortryder.

- Selvfølgelig gør jeg det. Det har jeg også sagt til andre, men jeg kunne ikke gøre andet end det, jeg gjorde. Hvis ikke jeg havde holdt ham fast, havde jeg ikke selv været her i dag, lød det fra den tiltalte, der ifølge politiet kvalte Morten Skou på Svenstrupgaard i Svenstrup ved Korsør den 27. december. Imidlertid i nødværge, påpegede han.

Det er også årsagen til, at manden nægter såvel manddrab som vold med døden til følge, som anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ønsker ham dømt for.

- Jeg har ikke på noget som helst tidspunkt ønsket at skade ham, men jeg forsvarede mig selv, lød det fra den 53-årige, der iklædt armygrøn, kortærmet trøje, grå seler, der holdt cowboybukserne oppe, og slidte kondisko med løse snørebånd afviste, at han havde til hensigt at slå Morten Skou ihjel.

Flere vidner, herunder en af den dræbtes kvindelige bekendtskaber, indtog vidneskranken. Det samme gjorde vedkommende, som anmeldte episoden efter at have hørt den tiltaltes råben efter hjælp grundet en batalje mellem den 53-årige og Morten Skou.

Det var imidlertid ikke sidstnævnte, men den tiltalte, man kunne høre, oplyste han.

- Jeg var i bad, kan jeg huske. Jeg hørte noget tumult, råben og skrigen. Jeg kunne genkende hans stemme, da han råbte: »Hjælp, hjælp - ring til politiet«, lød det fra anmelderen - en ung mand - der også den dag i dag bor på Svenstrupgaard. Det har han gjort siden 2015.

Og hvad angår skrammer, viser obduktionen af Morten Skou, der blev erklæret død på Slagelse Sygehus klokken 19.02, da også, at der har været et håndgemæng. Friske læsioner, hudafskrabninger på halsen - formentlig fra armlåsen - og blødninger ved hånden indikerer ifølge rapporten, at der skulle have foregået et slagsmål. Det samme var kendetegnet for den drabstiltalte, som i retten ikke lagde skjul på, at Morten Skou gik over stregen, og at det endte med et slagsmål, hvor Morten Skou angiveligt slog først.

Samme rapport viser, at Morten Skou på tidspunktet for sin død havde en promille på 3,14, ligesom den tiltaltes ditto lå på 1,30.

Den brandert var forberedt på et lokalt værtshus i Korsør, hvor den tiltalte og Morten Skou, der endnu ikke var flyttet helt ind på Svenstrupgaard, fik et slag billard tidligere på dagen for drabet.

Her forklarede både den tiltalte og et vidne - en kvindelig indehaver - at den dræbte havde fremtrådt frembrusende, efter at to stamgæster i sjov havde slået hinanden på skuldrene.

Der var imidlertid fin stemning, da de to forlod værtshuset, men da de kom hjem, vendte den dræbte ifølge den drabstiltalte på en tallerken.

Han lagde samtidig vægt på, at han ikke var ophavsmand til balladen på Svenstrupgaard, som opstod, efter de to kom hjem fra værtshus. Det var den nu afdøde, påpegede han.

- Han slår og sparker mig. Jeg bliver ramt meget hårdt. I ansigtet, i brystkassen og andre steder. Sparkene var de hårdeste. Han gennembankede mig, og da han kommer op tredje gang, kunne jeg ikke gå eller rejse mig op. Det kunne jeg ikke, sagde den 53-årige.

Næste af i alt tre retsmøder finder sted mandag. Det sidste er planlagt til torsdag den 7. juni.

Læs mere i Sjællandske

relaterede artikler