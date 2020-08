Se billedserie Liget af Kiehn Andersen blev fundet i søen bag ved de to politifolk - en sø, som en af de drabstiltalte legede omkring som barn. Foto: KIM BRANDT

Drabstiltalt gav sin mor »møntsamling« i fødselsdagsgave

To vidner brød sammen, da de torsdag skulle afgive forklaring i en brutale drabssag om to mord begået sidste år i henholdsvis Ruds Vedby og i Vemmelev. Vidnerne var den 43-årige tiltaltes storesøster - den anden var den 43-åriges kæreste.

Slagelse - 21. august 2020

- Jeg glemmer aldrig den fødselsdag, fortalte kæresten i Retten i Næstved torsdag formiddag.

Hun var - og er stadig - kæreste til den ene af de to tiltalte i sagen - en 43-årig mand fra Korsør (herefter kaldet »X«, red.).

Det var X's mor, som fejrede fødselsdag i Korsør, og den fandt sted den 22. april 2019 - to dage efter mordet på den 68-årige møntsamler Kiehn Andersen fra Ruds Vedby.

- X kom med en pose fyldt med mønter, som han gav til sin mor i gave, forklarede hun.

Mønterne stammede angiveligt fra en »krukke, som begge de tiltalte kom mønter i, når de pantede flasker«.

Der var mønter for lidt under 3000 kroner.

Brød grædende sammen Kort før hendes forklaring var hun brudt grædende sammen ude foran retslokalet, og da den kraftigt byggede kvinde tog plads i vidneskranken, kunne hun heller ikke holde tårerne tilbage.

- Jeg ønsker alligevel ikke at afgive forklaring, sagde hun grådkvalt, mens hendes øjne kortvarigt mødtes med den tiltaltes.

Anklager Susanne Bluhm fastholdt imidlertid, at hendes forklaring var væsentlig for at få sagen belyst, og efter en kort votering vendte dommeren tilbage og medgav, at vidnet ikke kunne nægte at forklare.

Anklageren spurgte, om hun ville foretrække, at kæresten blev fjernet fra lokalet under hendes forklaring, men det ønskede hun ikke.

Hun forklarede, at hun var bange for at sige noget i retten - »for det kunne gå ud over hende og hendes familie«.

- Allerede nu bliver der råbt og skreget af os på gaden, forklarede hun.

Hun har besøgt X, mens han har siddet varetægtsfængslet, og her skulle han have sagt til hende, at hun ikke skulle sige noget i retten - og at »han ville tage skylden«.

Dominerende og arrogant Anklageren spurgte også ind til X's forhold til sin medtiltalte - en 35-årig mand,

- Min kæreste er bange for ham. Han er før blevet presset og truet af ham, forklarede hun.

Selv havde hun kun mødt den medtiltalte få gange, men forklarede, at »hun bestemt ikke brød sig om ham«

Hun fortalte også, at selv om hun lavede aftaler med X, så blev de aftaler altid droppet, hvis den 35-årige medtiltalte ringede til X.

- Han er dominerende, arrogant og jaloux - og jeg kan ikke li' den måde, han påvirker min kæreste på, forklarede hun.

På et tidspunkt skulle den 35-årige angiveligt have foræret X nogle piller mod skizofreni, da X tidligere havde sagt, at han havde »fem forskellige personligheder«.

»Hans øjne blev sorte« Den 43-åriges storesøster var et af hovedvidnerne på fjerdedagen i drabssagen, og selv om hun kort før sin forklaring også brød sammen, så fattede hun sig og satte sig til rette i vidneskranken. Hendes spinkle ben rystede ukontrollabelt, da hun forklarede om deres fælles barndom:

- Vi voksede op i Slagelse og i Blæsinge, og vi legede tit i grusgraven. Vi fik dengang at vide, at søen er bundløs, og at det derfor ville være et godt sted at komme af med noget, huskede hun.

Hun fortalte, at de begge havde været småkriminelle i en tidlig alder - stjålet knallerter og begået flere tyverier.

- Han er brilliant til at lyve og har altid været det - lige fra 0. klasse. Han gik meget op i detaljerne - hvad vi skulle have på af tøj for at forvirre, og hvad vi skulle sige, hvis vi blev taget af politiet. Men mens jeg voksede op og fik børn, så blev min lillebror alt, alt for længe hjemme, resignerede hun.

Underforstået at det nok havde været bedre, om han tidligere var flyttet hjemmefra.

- Til nogle siger han, at han er skizofren - til andre siger han, at han er medlem af Mensa (forening for højt begavede, red.). Men jeg gider ikke at lyve mere eller dække over nogen, fastslog hun.

Anklageren spurgte også ind til lillebroderens forhold til den 35-årige medtiltalte:

- Jeg har aldrig brudt mig om ham, men min lillebror forguder ham. Og min bror har ændret sig, efter de to lærte hinanden at kende. Hans smil forsvandt, og hans øjne blev helt sorte, efter de to flyttede sammen, forklarede hun, mens hendes bror sad og rystede på hovedet.

»For helvede - det er mord« Storesøsteren havde også deltaget i sin mors fødselsdagsfest den 22. april 2019 og set de mange mønter, som lillebroderen havde foræret sin mor.

Også hun havde hørt om branden hos Kiehn Andersen to dage tidligere.

Under fødselsdagsfesten spurgte hendes lillebror blandt andet ind til, hvad politiet gør for at finde DNA-spor på gerningssteder.

- Jeg frygtede, at Kiehn var død. Jeg var panikslagen og tænkte, der var en sammenhæng.

Derfor ringede hun selv til politiet kort efter og bad om at blive afhørt.

- Der sidder nogle mennesker her i dag, som fortjener at få det at vide (hvad der skete i Ruds Vedby og i Vemmelev, red.). For helvede - det er jo mord, sagde hun højt i retten.

Sagen fortsætter fredag med flere vidneforklaringer - blandt andet flere politifolk.

Der ventes dom i sagen den 9. september.