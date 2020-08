Drabstiltalt er tidligere dømt for dødsvold og drabsforsøg

I 2006 blev han idømt otte års fængsel for vold med døden til følge - og i 2014 fik han seks års fængsel for drabsforsøg.

En søgning på nettet viser også, at den drabstiltalte siden 2018 har tilbudt alle interesserede et foredrag med titlen: »At leve livet på den hårde måde og tage konsekvensen«.

»Jeg er en mand, som har oplevet en del mere end gennemsnittet. I dette foredrag vil jeg fortælle om min livshistorie med alle de nedture, den indeholder. Jeg vil gå i dybden med, hvad der ligger til grund for, at jeg gik fra at være svømme-talent på OL-niveau til at bruge 5 år i fængsel«.

Da den aktuelle drabssag startede ved Retten i Næstved tirsdag, erkendte den 35-årige at have »flere psykiske udfordringer«.

En anonym fagperson, avisen har talt med, mener, at politiet burde have anholdt den 35-årige langt tidligere, end tilfældet var.

- Allerede den 22. maj 2019 kunne politiet via et DNA-spor se, hvem de havde med at gøre. Hvis de havde anholdt ham straks - i stedet for blot at aflytte hans telefon - så kunne drabet en måned senere i Vemmelev sandsynligvis være undgået, mener han.