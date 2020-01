Se billedserie Liget af Kiehn Andersen blev fundet i denne sø i Blæsinge grusgrav. Foto: KIM BRANDT

Drabssigtede skal fortsat sidde fængslet

Slagelse - 17. januar 2020 kl. 17:28 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To drabssigtede har siddet varetægtsfængslet siden den 21. juni sidste år, og det skal de blive ved med foreløbig. Det besluttede Retten i Næstved torsdag eftermiddag.

De to mænd er sigtet for at stå bag to usædvanligt grove drabssager sidste år: Drabet på den 68-årige Kiehn Andersen den 20. april i Ruds Vedby - og drabet på den 80-årige Poul Frank Jørgensen den 16. juni i Vemmelev.

Efter drabene blev begge ofres huse sat i brand.

Erkendte - men fortrød Under grundlovsforhøret i juni sidste år erkendte den 42-årige mand fra Korsør, at han medvirkede ved de to drab og de efterfølgende ildspåsættelser. Han har dog siden ændret forklaring og beskylder nu den 34-årige for de to drab.

Ved samme forhør 21. juni nægtede den 34-årige mand med bopæl i Sneslev ved Ringsted at have forbindelse til de to drab. Han kunne kun erkende at have været i besiddelse af et oversavet jagtgevær.

Mens alle drab i sagens natur er voldsomme, så er måden, disse drab er sket på, usædvanligt grove:

Den 68-årige Kiehn Andersen blev flere gange stukket med en kniv og efterfølgende fundet dræbt på bunden af en sø i Blæsinge grusgrav nord for Slagelse.

Den 80-årige Poul Frank Jørgensen fik halsen skåret over, hvorefter der blev sat ild til hans ejendom.

Foruden de to drab sættes de to sigtede også i forbindelse med et groft hjemmerøveri med et oversavet jagtgevær i Skibby i Nordsjælland 1. juni sidste år.

»Et meget bekymrende billede« Politiinspektør Kim Kliver har tidligere udtalt til Sjællandske:

- Vores efterforskning tegner et meget bekymrende billede af de to anholdte, som vi mistænker for at være indblandet i flere andre alvorlige og grove forbrydelser ud over de to drab og hjemmerøveriet i Skibby. Så vi fortsætter med en dybdegående efterforskning mod de to mænd, indtil alle kort i sagen er blevet vendt.

Sjællandske har også tidligere nævnt en mulig forbindelse mellem den sigtede 42-årige fra Korsør og Emilie Meng-sagen.

Blandt andet fordi både den 42-årige og hans mor har kørt i lyse Hyundai-biler.

Det er dog ikke noget, politiet har ønsket at kommentere på.

Anklager Susanne Bluhm kan endnu ikke oplyse, hvornår anklageskriftet bliver færdigt og retssagen kan tage sin begyndelse:

- Men jeg håber på, det sker i løbet af foråret. Herefter er det op til rettens kalender, om sagen starter før eller efter sommerferien, siger hun til Sjællandske.

