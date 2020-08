Det ikoniske billede fra filmen »The Matrix« illustrerer måske meget godt fredagens retsmøde i Retten i Næstved, hvor det for det meste handlede om databehandling og teknik.

Drabssag druknede i tekniske detaljer

Det 5. retsmøde i drabssagen fredag var primært en teknisk redegørelse om, hvordan politiet bærer sig ad med at få brugbare oplysninger ud af beslaglagte telefoner og computere. Der blev mest snakket på det generelle plan.

Slagelse - 22. august 2020

Hovedvidnet i den fortsatte drabssag i Retten i Næstved fredag var en erfaren politimand, hvis opgave primært bestod i at forklare retten om, hvordan teknikken fungerer og hvilke tekniske udfordringer, der følger med arbejdet. Om sin særlige ekspertise forklarede han:

- Jeg trækker elektroniske data ud fra alt elektronik - data, som kan bruges i en efterforskning. Primært fra mobiltelefoner og computere.

Han forklarede, at politiet bruger forskellige »hacker-værktøjer«, hvis opgave er at gøre de binære 0'er og 1'ere til »læsbar information«.

Dommeren bad da også vidnet om fra start at tale langsomt og tydeligt - samt formulerer sig i et sprog, så alle kunne følge med.

Men det er bestemt ikke nemt at forklare, hvorvidt et billede, som måske/måske ikke er et screenshot/skærmdump fra en anden telefon/enhed, lagres i en telefons hukommelse - og om samme billede nu også bliver synkroniseret med andre enheder og dermed optræder flere gange på forskellige telefoner/enheder - med forskellige tidsangivelser.

Teledata og skepsis Tidligere er der generelt stillet spørgsmålstegn ved, om man i retssager nu også kan stole på de teledata, der ofte bruges i retten til at placere folk på gerningssteder. Derfor virkede øvelsen i retten fredag lidt som et ekko af den skepsis.

Især stillede forsvarer Eigil Strand mange og ofte meget tekniske spørgsmål til vidnet, som kunne svare på de fleste - dog ofte med tilføjelsen:

- Med EDB og data kan man aldrig være 100 procent sikker.

Underforstået at rigtig meget afhænger af den enkelte brugers personlige indstillinger, viden på området samt hvilke specifikke apps, der bruges. Samt en masse andre tekniske variabler.

Billeder og thumbnails Der blev for det meste snakket i generelle vendinger, men tidligt i forløbet blev der på storskærmen vist et billede af et hus, hvorfra der kom røg ud af både stueetagen og førstesalen. Fra avisens plads lignede det Kiehn Andersens hus i Ruds Vedby, og billedet er angiveligt fundet på den 35-årige drabstiltaltes telefon.

Forsvareren spurgte eksperten, om det var muligt, at et billede kunne havne på tiltaltes telefon blot ved, at denne på et senere tidspunkt havde brugt sin telefon til at læse artikler på Ekstra Bladets hjemmeside.

Eksperten forklarede, at der typisk gemmes såkaldte »thumbnails« (miniaturebilleder) i telefonens hukommelse - eller i den såkaldte »browserhistorik«, som herefter fungerer som »genveje«. Den måde, disse lagres på, er anderledes fra den måde et normalt billede - taget med telefonens indbyggede kamera - lagres på.

Igen blev der ikke snakket om specifikke billeder og telefoner - mere om mulighederne for, at fundne data nu også kan anses for at være ægte og pålidelige.

Politieksperten blev også spurgt, om det for eksempel er muligt at gøre et meget lille og uklart billede større og i en bedre kvalitet.

- Det er vist kun CSI (amerikansk tv-serie, red.), som kan lave den slags, svarede han.

Opbevaring af telefon Forsvareren spurgte også ind til, hvordan hans klients beslaglagte telefon blev opbevaret af politiet, hvem der havde adgang til den - og om det var muligt, at visse data på telefonen kunne være ændret, mens den var i politiets besiddelse.

Det blev kategorisk afvist af politimanden.

- Det ville sgu' da være et kæmpeproblem, hvis det var muligt, fastslog han.

Næste retsmøde i sagen er på onsdag.