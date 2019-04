Se billedserie Knivoverfaldet skete 1. juni sidste år og i alt seks personer er tiltalt i sagen, som forventes afsluttet på onsdag - selv om den angivelige bagmand efter alt at dømme gemmer sig i Libanon.

Drabsmistænkt plageånd stalker fortsat 30-årigt offer: Har forsøgt 2000 gange

Slagelse - 05. april 2019 kl. 06:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dag to i den store retssag om knivstikkeri og såkaldte æreskrænkelser fra Byskov Allé begyndte torsdag klokken 9.30 ved Retten i Næstved, hvor en af de tiltalte, der var udeblevet fra det første retsmøde mandag, blev afhørt.

Der er tale om en 26-årig mand fra Rødovre, der noget nonchalant satte sig foran dommeren, hvor han blev udspurgt af anklagerfuldmægtig Mads Skovby Hansen om sin rolle i sagen.

Han erkendte at kende de fleste personer, der nu er tiltalt for det brutale knivoverfald, der fandt sted den 1. juni sidste år.

Dog nægtede han selv at deltage i overfaldet - og i det hele taget var det ikke meget, han kunne huske.

- Det er jo lang tid siden, ik', bemærkede han.

Det mest markante vidne i torsdagens retsmøde var dog »hovedpersonen« selv, altså den 30-årige kvinde, som er centrum i striden.

Det er ifølge anklageskriftet hendes afvisning af en mand, der lige nu er efterlyst og formentlig opholder sig i Libanon, der startede hele balladen.

- Vi mødtes på de sociale medier, forklarede hun og beskrev et forhold, hvor de to stort set aldrig mødtes i virkeligheden.

Det skyldtes ikke mindst, at bejleren ikke opholdt sig i landet. Det forhindrede dog ikke de to i at blive forlovet - hvilket skete uden hans fysiske tilstedeværelse.

I stedet blev der festet med hendes familie og repræsentanter for mandens familie.

I slutningen af 2017 blev deres »langdistanceforhold« dog voldsomt udfordret.

- Han begyndte at tale grimt og respektløst om alt og alle, og det ville jeg ikke finde mig i. Jeg vil ikke have en, der bestemmer over mig, fastslog kvinden i vidneskranken.

Derfor fortalte hun sin forlovede, at deres forhold nu var slut.

Men den besked var på ingen måde acceptabel for manden, der stadig befandt sig et ukendt sted - formentlig i Libanon.

»Jeg dræber din familie«, lød en af talrige trusler.

At manden ikke tog et nej for et nej fremgår også af telefonlister, hvor et telefonnummer fra Libanon har ringet flere end 2000 gange til den 30-årige kvinde på blot halvanden måned. Dertil kommer en række ubehagelige tekstbeskeder.

Til sidst endte hun med at blokere ham på telefonen. Men det fik heller ikke den forsmåede mand til at opgive. I stedet skulle han ifølge anklageskriftet have kontaktet en række bekendte fra Københavns-området og bedt dem tage affære, hvilket også skete.

Det hele kulminerede fredag den 1. juni sidste år, hvor omkring ti maskerede mænd pludselig troppede op på Byskov Allé bevæbnet med knive, knibtænger og koben.

Værst gik angrebet ud over den 30-årige kvindes far, som fik syv knivstik og som angivelig var tæt på at forbløde.

Men den 30-årig kvinde kunne fortælle, at hendes plageånd stadig ikke har opgivet:

- Så sent som i går (onsdag, red.) ringede han til mig mellem 50 og hundrede gange, sagde hun med en let hovedrysten.

Sagen fortsætter på mandag og forventes afsluttet onsdag.

