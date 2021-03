Issam El-Khatibs donutbutik fylder 1 år. Her står han ved siden af den artikel, der blev skrevet, da han åbnede i fjor.

Send til din ven. X Artiklen: Donuts slår corona: Nu fejrer Issam etårs fødselsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Donuts slår corona: Nu fejrer Issam etårs fødselsdag

24-årige Issam El-Khatib, der for nu et år siden åbnede Donut House i Slagelse, er stadig fuld af fortrøstning. Der langes fortsat donuts over disken, om end corona-nedlukningen har sat iværksætterdrømmen på prøve.

Slagelse - 20. marts 2021 kl. 11:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det er nu et år siden, at Issam El-Khatib gjorde, som de færreste nok ville turde. Han åbnede Donut House i Nygade i Slagelse midt i en nedlukning og i starten af en coronatid, ingen kunne forudse konsekvenserne af.

Læs også: Donuts har sikret succes i en svær tid

Den 24-årige iværksætter lægger da heller ikke skjul på, at det har været en rutsjebanetur.

- Mange har holdt sig væk fra byen, fordi man jo også blev opfordret til at blive hjemme. Så det er klart, at det har været presset. Vi har dog på den anden side også haft stor succes med at sælge donuts, siger Issam El-Khatib, der søndag fejrer sin etårs fødselsdag.

Den 21. marts i fjor var nemlig dagen, hvor det var planen at åbne.

- Men vi trak den nogle dage - til 24. marts - på grund af uvisheden om, hvad vi måtte og ikke måtte, siger han.

Fødselsdagen fejres med rabatter, og i øvrigt holdes der ekstraordinært åbent netop i morgen søndag fra klokken 12 til 17.

Her vil montren atter være fyldt med lækkerier i form af de delikate donuts med alskens toppings: Oreo, Maltesers, Toffifee, Mars, skumfiduser og meget andet.

Glad for at tage springet I dag er Issam El-Khatib ikke det mindste i tvivl om, at det var det rigtige at gøre sidste år. At starte for sig selv.

Og selv om han i det meste af 2021 har haft åbent i bymidten, mens de fleste øvrige holdt lukket, har han holdt modet oppe.

- Det er helt klart en oplevelse for livet at skabe sit eget sted. Jeg har fingeren på pulsen, men det er også hårdt. Det hele ligger på mine skuldre, så hvis ikke jeg fikser tingene, er der ingen, der gør, siger donutmageren, der nyder gedigen støtte fra sin familie og faktisk havde sin lillebror med sig i ejerkredsen.

- Men han bruger sin energi på sit studie, og det er også sådan, det skal være. Uddannelse er vigtig, mener iværksætteren, der derfor står i butikken hele tiden.

Den tid bruger han på kunder, der ønsker at stille sulten med nogle lækkerier, ligesom han udvikler nye idéer.

Senest har han lanceret en »home-kit-box« med krymmel og ingredienser, sådan så man selv kan sidde hjemme og dekorere donuts.

- Det var egentlig noget, vi talte om hjemme ved spisebordet en dag, og det giver jo supergod mening. Man kan kombinere det med hyggen derhjemme, hvor rigtig mange har opholdt sig det seneste år, siger han.

relaterede artikler

Strygende salg af donuts mens alt andet står i stampe 04. april 2020 kl. 09:00

Issam klar til at diske op med delikate donuts 14. marts 2020 kl. 08:00