Donuts har sikret succes i en svær tid

Lige inden det hele lukkede ned i coronavirus' tegn, annoncerede dengang 23-årige Issam El-Khatib, at han ville åbne en splinterny forretning med udelukkende donuts i montren. Og han stod ved sin beslutning, hvilket han i dag glæder sig over.

For selv om sommeren har været »mærkelig« ifølge iværksætteren, og salget nok ikke har været, som det ville have været i en verden helt uden corona, mærker han fortsat, hvordan kunderne valfarter til hans biks i Nygade i Slagelse.

- Det har selvfølgelig påvirket os, men faktisk ser det ret godt ud. Vi holder os oven vande og mærker stadigvæk de vilde af ugens dage, siger han og henviser her til, at han hver uge blæses bagover særligt fredag og lørdag.

- Det er der, det er weekend, og folk måske har gæster. Vi kan virkelig mærke, at folk har taget vores donuts til sig, siger Issam El-Khatib, som trods flere års erfaring i butik ikke vidste meget om at starte virksomhed, dengang han sammen med sin bror, Maher El-Khatib, der nu studerer, sprang ud i det med åbent sind.

Årsagen til succesen har mange aspekter, mener iværksætteren. At hvile på laurbærrene er imidlertid ikke vejen frem, forsikrer donutmageren, der mener, at hans forretning har et højt tempo. Det er vigtigt.

Hver dag lægger en marketingmedarbejder, som er blevet ansat alene med fokus på at udbrede budskaber på særligt de sociale medier, dagens menu op. Og den adskiller sig fra gårsdagens. Indtil videre har man forsøgt sig med over 150 forskellige smagsvarianter, lyder det.

- Vi fornyer os hele tiden, og det, at vi kommer med noget nyt hver dag, tager kunderne rigtig godt imod, siger Issam El-Khatib, der også bringer ud og gerne også står for desserten til fester og lignende.

I dag pønser iværksætteren da også på at åbne endnu en butik i en anden by, ligesom det har været ønsket for København på et tidspunkt.