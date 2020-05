Formand for Frimurerordenen Slagelse Broderkreds, Sten Skovgaard, Skælskør, ses her sammen med varmestueleder Hanne Petersen i varmestuen i Slagelse. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Donation falder på et meget tørt sted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Donation falder på et meget tørt sted

Slagelse - 02. maj 2020 kl. 09:50 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De penge falder på et meget tørt sted. I denne corona-tid er varmestuen og netværket her blevet endnu mere vigtigt for de mest udsatte mennesker i vores samfund.

Sådan lyder meldingen fra Hanne Petersen, leder af Kirkens Korshærs varmestuer i Slagelse, Skælskør og Korsør, efter at varmestuerne forleden modtog en donation på 15.000 kroner.

Giveren var Den Danske Firmurerordens loge St. Michael, der holder til i Frederiksgade 17 A i Slagelse, men har medlemmer i både Ringsted/Haslev, Sorø, Høng, Gørlev, Slagelse, Korsør og Skælskør.

Logen St. Michael har aktuelt 201 medlemmer, og på møderne foretages der indsamling til humanitære formål.

Pengene blev overrakt af formand for Slagelse Broderkreds Sten Skovgaard, Skælskør.

- Som frimurere værdsætter vi det store sociale og frivillige arbejde, som gøres for de udsatte, og derfor har vi fra bestyrelserne i Slagelse Broderkreds, Skælskør Broderkreds og Korsør Broderkreds på vegne af Frimurerlogen St. Michael besluttet at donere pengene til ligelig fordeling blandt varmestuerne i Skælskør, Korsør og Slagelse, siger Sten Skovgaard, formand for Slagelse Broderkreds.

Han oplyser, at der er tale om et lokalt initiativ, men han tilføjer, at frimurerlogen på landsplan har et »stort hjerte« for netop Kirkens Korshær og dens arbejde. Derfor kan der ventes flere donationer landet over.

Hanne Petersen fortæller, at der er ekstra brug for donationer i denne tid, fordi Kirkens Korshærs genbrugsbutikker landet over er lukkede. Naturligvis også de to i Slagelse.

- På landsplan betyder det tabte indtægter på omkring to millioner kroner om ugen, siger Hanne Petersen, der håber på, at genbrugsbutikkerne kan åbnes igen lige efter 10. maj.

Varmestuerne har været åbent i forskelligt omfang på det seneste.

- I Slagelse by indgår vi i et unikt samarbejde med Slagelse Kommune, der har gjort det muligt at holde åbent alle dage fra klokken 12 til 20. I Korsør/Skælskør udleveres der mad to gang ugentligt, så der på den måde bevares kontakt til og tilbydes hjælp til de mest udsatte lokalt, siger Hanne Petersen.

Hun oplyser, at donationen er med til at sikre, at brugerne udover at få et fællesskab også kan købe mad, få en snak med medarbejderne om stort og småt, hygge sig, eller bare hvile sig.

Der er også mulighed for at komme i kontakt med sundheds-, rådgivnings- medarbejdere fra Slagelse Kommune, få hjælp til en ny frakke, sko og bukser. Man kan også få et bad og få vasket sit tøj, ligesom man på stedet fejrer højtider og mærkedage, som for eksempel fødselsdage.

Sten Skovgaard oplyser i øvrigt, at donationen på 15.000 kroner suppleres med en speciel donation fra en af de lokale frimurere.

Denne har nemlig doneret 20 flasker håndsprit, 500 masker og 5000 par handsker, som kan bruges af varmestuernes brugere.

- Disse ting er vi også meget taknemlige for, siger Hanne Petersen.