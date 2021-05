Polsk mand har fået skærpet fængselsstraf for voldtægt.

Send til din ven. X Artiklen: Dom til polsk voldtægtsmand var »til grin«: Nu har landsretten talt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dom til polsk voldtægtsmand var »til grin«: Nu har landsretten talt

41-årig mand har fået skærpet fængselsstraf med tre måneder for voldtægt af en kvinde i hendes hjem. Landsret fandt ham ydermere skyldig i yderligere en voldtægt. Dansk Folkeparti har tidligere kaldt straf på 2,5 års fængsel »til grin«.

Slagelse - 30. maj 2021 kl. 20:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En polsk mand har fået skærpet sin fængselsstraf for voldtægt af en kvinde i hendes hjem. Således skal han ikke længere fængsles i 2,5 år, men i 2 år og 9 måneder.

Det slog Østre Landsret forleden fast, da mandens ankesag - i kølvandet på byrettens afgørelse tilbage i januar - fandt sted.

Modsat udfaldet ved Retten i Næstved blev den 41-årige mand, der igen slap med en advarsel om udvisning og dermed for en decideret enkeltbillet ud af landet som ellers påstået af Statsadvokaten, ved landsretten dømt for yderligere en voldtægt. Den fandt sted 6. juli sidste år.

Her gentog han, hvad han havde gjort om natten - mens kvindens mindreårige datter desuden var til stede. Offeret tryglede ham om at lade være, forsøgte at vriste sig fri - men forgæves.

Ved den første voldtægt, der fandt sted om natten, endte kvinden med at lade ham fuldføre samleje grundet den »i situationen liggende trussel om vold«.

Om morgenen, hvor han tvang hende til oralsex, var hun ifølge politiet og domstolene »under påvirkning af den tidligere voldtægt«.

Manden skal under særligt den sidste forbrydelse have bidt kvinden i bryst, på kind og hænder. Det blev han frifundet for i byretten, idet han slet ikke blev dømt for voldtægten om morgenen.

Ved landsretten blev der ikke ført bevis for bid på hænder, men ellers blev han dømt helt i henhold til anklageskriftet og således også for voldtægten.

Vil højere op Ifølge Peter Skaarup, retsordfører i Dansk Folkeparti, skal der langt skrappere sanktioner til.

At manden, der her er gået langt over stregen, ikke er blevet sendt ud af landet, har tidligere undret ordføreren såre.

- Her er der ikke bare tale om en voldtægt, men også frihedsberøvelse, hvilket er en skærpende omstændighed. Vi risikerer nærmest at sende et signal om, at det her er i orden med så milde straffe, har det tidligere lydt fra Peter Skaarup, der har bedt ministeren tage fat.

Han tænker særligt på ofrene. - De kommer måske aldrig til sig selv igen. Sådanne oplevelser vil sidde i for dem for altid. De fortjener, at der er mærkbare straffe i de her sager, siger han.

relaterede artikler