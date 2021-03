Lokal voldtægtssag er havnet på ministerens bord. Peter Skaarup kalder besvarelse for »vag« og kræver flere svar. Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Dom for grov voldtægt er »helt til grin«: Derfor blev polsk mand ikke smidt ud af landet

En 41-årig mand med polsk statsborgerskab kunne nøjes med en advarsel om udvisning, da han i januar blev dømt for voldtægt af sin tidligere samlever. Helt skævt, mener retsordfører, der samtidig nu kritiserer ministers svar i sagen.

Slagelse - 08. marts 2021 kl. 09:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

To år og seks måneder i spjældet krydret med en løftet pegefinger om udvisning.

Det blev udfaldet af grov voldtægtssag fra Skælskør omhandlende en 41-årig polsk mand, der i juli sidste år, ad flere omgange vel at mærke, voldtog sin nu tidligere samleverske, som ikke turde sige fra. I øvrigt mens hendes datter var til stede i huset.

Manden har anket til frifindelse ved Østre Landsret, mens Statsadvokaten har såkaldt kontraanket, idet man mener, at manden ikke bare skal i fængsel for sin forbrydelse, men også skal præsenteres for en enkeltbillet ud af landet. Altså skal straffen skærpes.

Samme holdning har Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, der kalder dommen »helt til grin«.

- Jeg undrer mig over den måde, det hele ender på, for når man læser om det, er det jo en nærmest bestialsk sag, vi har med at gøre. At voldtage nogen er slemt nok i sig selv, men måden, han har gjort det på, er vanvittig, mener han.

Årsag: Udgør ikke en trussel Folketingspolitikeren har som led i omtalen i Sjællandske anmodet om en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) på spørgsmålet om, hvorfor manden ikke blev udvist. Den er nu kommet.

- Men det her svar fra ministeren skræmmer mig virkelig, mener Peter Skaarup.

I en besvarelse sendt til Folketingets retsudvalg, hvor Venstres Morten Dahlin, der er valgt i Slagelsekredsen, er formand, gør ministeren rede for dommen.

Der lægges eksempelvis vægt på mandens tilhørsforhold, at han har boet 15 år i Danmark, trods han er polsk statsborger, og at han og hans adfærd ikke synes at udgøre en »reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse,« hvilket er en betingelse for udvisning, når der er tale om en EU-borger, der har haft bopæl i et andet EU-land i mere end ti år.

- Retten finder herefter ikke, at der foreligger et sådant ekstraordinært tilfælde som omhandlet i opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, og det kan ikke anses for bydende nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed at udvise tiltalte. Tiltalte frifindes derfor for påstanden om udvisning, lyder det i besvarelsen, der indbefatter en udtalelse fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Retten ender dog med at tildele ham en advarsel.

Vil følge op Det er nemlig ikke, fordi retten ikke ser grovheden og det alvorlige aspekt i sagen. Retten beskriver således i præmisserne for dommen på 2,5 års ubetinget fængsel:

- Retten har ved straffens fastsættelse lagt vægt på forholdets karakter, herunder at forholdet er begået i forurettedes hjem, og at forholdet blev begået over en periode på nogle timer. Retten har endvidere lagt vægt på, at tiltalte og forurettede har en relation (...), lyder det.

Peter Skaarup undrer sig dog stadigvæk.

- At læse om en så voldsom voldtægtssag og så derefter læse den helt ufatteligt vage formulering om, hvorfor manden ikke er udvist, bekræfter mig virkelig i, at Danmarks retssystem ganske simpelthen er skævt indrettet og dømmer alt for lempeligt, siger han og understreger, at han selv mener, at manden burde være blevet udvist af landet.

- Jeg vil følge op på denne sag med ministeren, om han mener, at dommen er tilfredsstillende. Det her kan han simpelthen ikke forsvare. Det er ganske enkelt for dårligt, siger han.