Dom: To familier skal ud af deres lejligheder på Motalavej

Slagelse - 28. maj 2018

Mandag faldt der dom ved Boligretten i to sager om BoligKorsørs ophævelse af lejemål for to familier på Motalavej, fordi to sønner er dømt for vold og røveri begået på Motalavej.

Ifølge BoligKorsørs advokat Brian Pihl Pedersen giver Boligretten boligselskabet medhold i, at de to lejemål kan ophæves. Den ene familie skal fraflytte straks, mens den anden skal være ude af lejligheden senest den 31. juli.

- Jeg håber virkelig, at disse domme kan få andre unge til at tænke sig om, inden de begiver sig ud i ulovligheder, som altså kan få store konsekvenser for deres familie, siger Ebbe Jens Ahlgren. Han er formand for BoligKorsør.

Begge familier af mellemøstlig oprindelse har boet på Motalavej i mange år, hvorfor de to dømte drenge er født og opvokset i boligområdet.

Den 12. marts 2017 deltog de dømte drenge på dengang henholdsvis 16 år og 17 år i et overfald på en ældre mand på parkeringspladsen ved Lidl, ligesom de senere samme aften med en pistollignende genstand truede en vagt og fik adgang til Kvarterhuset på Motalavej. Den 12. juni 2017 idømmes de et års fængsel for vold og røveri. De ni måneder gøres betinget, og de løslades efter at have siddet varetægtsfængslet i tre måneder.

BoligKorsør vælger efterfølgende at ophæve lejemålet for de to familier som en konsekvens af nultolerance-politik over for lejere dømt for grov kriminalitet begået i boligområdet.

Begge familier klagede over ophævelsen og blev boende, hvorefter BoligKorsør indbragte sagerne for Boligrettten i Næstved.

Det er uvist om de to familier anker dommene til Landsretten. Hvis der ikke ankes, skal dommen om at flytte straks sættes i værk om 14 dage.

Ifølge advokat Brian Pihl Pedersen vil en ankesag koste de to familier mange penge, hvis de ikke får medhold i Landsretten. Ved første retsinstans har de ifølge boligselskabets advokat formentlig ikke haft udgifter på grund enten retshjælp via indboforsikring eller tildeling af fri proces som følge af lave indkomster. Det kan der ifølge Brian Pihl Pedersen næppe opnås ved den anden retsinstans.