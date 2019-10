Se billedserie Emilie Mengs bedste veninde Sarah Midling Hansen ses her ved Emilie Mengs gravsted på Korsør Kirkegård. Foto: DR

Dokumentar om Emilie Meng-sagen bringer nyt frem

Slagelse - 07. oktober 2019 kl. 08:49 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uvist om nogen i dag er sigtet. Flere konkrete eksempler på politiets dårlige efterforskning. Emilie Mengs mor træder frem for første gang. Hendes bedste veninde og dennes bror blev mistænkte i sagen. Broren meldt til politiet.

En forståelig stærkt følelsesladet mor til Emilie Meng træder for første og eneste gang mandag aften frem på tv og fortæller om den søndag morgen den 10. juli 2016, hvor hun finder sin datters værelse tomt. Der sker i den første af tre DR-dokumentar-udsendelser om den fortsat uopklarede drabssag.

- Det løber mig straks koldt ned ad ryggen, fortæller Emilies mor (navn udeladt af hensyn til moren), der siden har haft det ualmindeligt svært med den bevidste ondskab, som har kostet hendes datter livet. Hun retter også kritik af politiets arbejde, som hun kalder for sløset.

Fungerende politidirektør hos Sydsjællands og Lolland-Falsters politi Lars Harvest nærer et stort håb om at få opklaret drabet på Emilie Meng, men giver et lidt kryptisk svar på spørgsmålet, om nogen i dag er sigtet i sagen.

Det er ikke længere politiinspektør Kim Kliver eller vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen, der udtaler sig om Emilie Meng-sagen. I stedet er det nu den øverste chef, fungerende politidirektør Lars Harvest.

Sjællandske spørger, om der i dag er nogen sigtede i Emilie Meng-sagen, efter at have henvist til de to mænd på 34 og 42 år, der i år er fængslet og sigtet for drabene på den 68-årige møntsamler Kiehn Georg Andersen den 21. april i hans hus på Kalundborgvej i Ruds Vedby og den 80-årige Poul Frank Jørgensen den 16. juni i hans barndomshjem på Slagelse Landevej mellem Vemmelev og Korsør.

Det lidt kryptiske svar fra den fungerende politidirektør lyder:

- Det ønsker jeg ikke at oplyse i øjeblikket.

- Så ingen er sigtet i Emilie Meng-sagen?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Lars Harvest, der samtidig understreger, at sagen fortsat efterforskes, ligesom politiet har et stort håb om, at den opklares.

Som tidligere omtalt i Sjællandske har familiekilder til den 42-årige fængslede oplyst, at både han og hans mor har haft lyse Hyundai-biler. I juni 2017 efterlyste politiet ejere af en formentlig hvid Hyundai personbil, som var fanget på overvågningsbilleder på Korsør Station, den søndag morgen Emilie Meng sidst blev set i live.

Sarah Midling Hansen har i mange år været Emilie Mengs bedste veninde. Hun var sammen med hende den morgen, hvor Emilie Meng valgte at gå hjem fra stationen, fordi hun efter en sms fra en daværende kæreste, der ville slå op med hende, blev meget ked af det.

- Hun sagde, at nu havde hun ikke længere lyst til at være social, så derfor ville hun gå hjem ad stien, som vi begge tit havde gjort før, fortæller Sarah Midling Hansen.

I programmet vises levende billeder af Emilie Meng optaget af veninden. Også billeder fra blot få timer, før de skilles på Korsør Station.

Sarah Midling Hansen og hendes storebror har også været udset som mistænkte i Emilie Mengs forsvinden og drabet på hende i grupper på Facebook i så stort et omfang, at deres mor ønsker at forlade Korsør med sine børn. Personer har ligeledes mindst tre gange opsøgt dem i deres hjem for at lede efter Emilie Meng. Ifølge moren blev storebroen halvandet år efter Emilie Mengs forsvinden meldt til politiet for at have »solgt« Emilie Meng til en af byens kriminelle.

Som eksempel på politiets mangelfulde efterforskning dokumenteres flere steder, hvor videooptagelser kan have fanget den bil eller kassevogn, som hendes drabsmand har bragt hende ud af Korsør i. Optagelser som politiet enten slet ikke har hentet eller er kommet for sent til. For sent kom de til restaurant Den Gyldne Ko og OK-tanken på Storebæltsvej og en privat bolig med to kameraer ud mod Stigbjergvej. Optagelser må kun gemmes i 30 dage, hvilket enhver efterforsker ved, ifølge tidligere drabschef hos rejseholdet Bent Isager-Nielsen. Hos Kødgrossisten i Vemmelev kom politiet slet ikke, selv om der er meget tydelige billeder af alle biler, der kører forbi på motorvejen.

Hertil afhøres vidner alt for sent, ligesom efterforskernes sommerferie efterlader det indtryk, at vigtige informationer og iagttagelser er gået tabt.

Selv om dokumentarprogrammet har titlen »En efterforskning går galt« medvirker politiet kun skriftligt på et skilt, der vises som afslutning. Her forklares, at politiet ikke har ønsket at medvirke for at svare på kritik. Men ifølge fungerende politidirektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Harvest ville politiet faktisk gerne have medvirket i udsendelsen.

- Vi ville blot gerne først have set, hvordan kritikken af politiets arbejde fremstod i udsendelsen, men det kunne vi ikke få lov til, siger Lars Harvest til Sjællandske. Han tilføjer, at politiet er i besiddelse af store mængder videomateriale i sagen.

- Jeg ønsker ikke at give gerningsmanden den mindste fordel ved at fortælle, hvor vi har videomateriale fra, siger Lars Harvest.

Ansvarlig redaktør for udsendelsen hos DR Erling Groth oplyser, at til at starte med var der et godt samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der var interesseret i at stille op til interview på samme vilkår som alle andre, men så blandede rigspolitiet sig.

- Beskeden fra rigspolitiet var, at de først ville se den færdigredigerede udsendelse, og først derefter ville de beslutte, om politiet ville medvirke og udtale sig. En sådan praksis bruger DR ikke, siger redaktør Erling Groth til Sjællandske. Han tilføjer, at politiet er blevet forelagt al den kritik, der fremkommer i udsendelsen.

