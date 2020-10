Dømt mor slap i første omgang for at ruske tremmer. Nu ryger hun ind alligevel.

Dømt mor ryger alligevel bag tremmer: Blæste på krav om samfundstjeneste og blev væk fra møder

Da to søstre efter årsskiftet lagde alt frem og oprullede en barndom præget af forældrenes druk, hashrygning og omsorgssvigt, kulminerede avisomtalen med en tiltale for vold og mishandling.

Forældreparret til seks sammenbragte børn røg derfor i juli på anklagebænken, hvor retten dog ikke fandt det bevist, at den påståede vold og mishandling skulle have haft det omfang, anklagen lød på.

- Af flere personlige årsager har det ikke været muligt for hende at overholde vilkårene, lyder det fra anklageren, der fortæller, at moren var enig i, at den betingede dom skulle ændres.