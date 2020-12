Manden cykler blandt andet rundt ved B73?s boldbaner. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Dømt krænker igen på spil: Holder øje med nye ofre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt krænker igen på spil: Holder øje med nye ofre

59-årig børnelokker, der ellers har holdt sig på afstand den seneste tid, er nu draget mod Slagelse. Personale, børn og forældre bekræfter, at han cykler rundt ved station og fodboldklub.

Slagelse - 03. december 2020 kl. 06:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En 59-årig mand fra lokalområdet, der er tidligere dømt for at krænke et barn, har i løbet af efteråret lusket rundt i området omkring Trelleborg Friskole.

Her betragtes han som børnelokker, om end hans interesse i lange tider har kredset sig om få og bestemte drenge i pubertetsalderen.

Efter massiv medieomtale, primært i Sjællandske, trak han egentlig følehornene til sig og holdt sig på afstand. Nu er han dog på spil igen, lyder det fra flere forældre og børn, der har iagttaget manden stå ved Hjorthøjvej, hvor B73's boldbaner ligger.

Her er også et busstoppested, hvor han tager ophold - når han altså ikke sætter sig ved Slagelse Station, i øvrigt ved siden af sin sortmalede cykel, hvor han holder godt øje med kommunens fribus, der blandt andet sikrer, at børn på Trelleborg Friskole kommer i skole om morgenen.

- Jeg har fået det bekræftet af personale og elever, som ser ham mellem klokken 7.15 og 7.30 om morgenen, lyder det fra skoleleder Astrid Vind, som ikke lægger skjul på, at hans adfærd bekymrer hende.

Opholdsforbud Han har et polititilhold mod visse drenge på skolen og må heller ikke opholde sig i nærheden. Om det er derfor, han finder nye steder at holde øje med skolens børn, kan der kun gisnes om.

Skolen har været i kontakt med politiet, som tager sagen alvorligt.

- Vi snakker med politiet, og de er orienteret. Men man skal jo også passe på ikke at jagte manden, siger skolelederen.

En forælder, som Sjællandske har talt, er utryg. Moren deler bekymringen, som Astrid Vind udtrykker, i forhold til børnene. Desuden er busselskabet orienteret om manden, der angiveligt holder et skarpt øje med elever, der tager bussen.

Hvad med andre børn? Skolelederen taler åbent med børnene på skolen i Hejninge om problemener med manden, der egentlig syntes at have mistet interessen. Dog kun for en stund, lader til.

Men hvad med andre børn, spørger hun retorisk.

- Vores børn og forældre ved godt, hvordan de skal forholde sig. Men hvad med andre, omkringliggende skolers børn? Alle holder øje, for ja, han må jo gerne cykle rundt, men det er bare ikke behageligt, siger Astrid Vind, der fortsat mener, at manden har brug for hjælp.

- Det er synd for ham. Han bliver ved, og det tyder på, at han har behov for hjælp, siger hun.

relaterede artikler

Børnelokker røg i spjældet for at krænke dreng: I dag bor han tæt på offer 28. oktober 2020 kl. 02:43