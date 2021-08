60-årig mand, der i februar blev dømt for at opsøge et ungt offer og bryde tilhold, har anket.

Dømt krænker går efter frifindelse

Slagelse - 16. august 2021 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Han er røget i fængsel ad nu to omgange inden for de seneste år, ligesom han har modtaget flere tilhold mod at opsøge et tidligere offer og sågar betalt bøder for gang på gang at overtræde dem, alene fordi han ikke »gider det bøvl«.

Alligevel står en 60-årig mand fra Hejninge-området, der ved Retten i Næstved fik 30 dages fængsel i februar, stejlt på, at han er uskyldig. At det er ham, der er den forurettede, og således ham, som får sin hæderlighed tilsølet, når aviser og naboer fabrikerer breve og får ham gjort til en persona non grata i lokalområdet på baggrund af hans væsen.

I februar ankede han prompte straffen, for manden, der tidligere har afsonet ni måneders for et overgreb mod selvsamme offer, vil frifindes.

Hans ankesag finder sted tirsdag 17. august ved Østre Landsret.

Tog kontakt og sendte anonym gave

Manden, der fortsat har adresse i området og således bor få hundrede meter fra offerets bopæl, mener ikke, at han er trådt over grænsen.

En enig domsmandsret kendte ham imidlertid skyldig i overtrædelse af tilhold og i at have opsøgt et ungt offer, som han tidligere er dømt for at have krænket, ad flere omgange og på flere forskellige måder.

Da han i april 2019 blev dømt for at forulempe den dengang 11-årige nabodreng i sin garage og fik ni måneders fængsel, afsonede han for eksempel sin straf. Men han var tilsyneladende fortsat så betaget af sit offer, at han ikke skyede nogen midler i bestræbelserne på at få kontakt til ham igen.

Sågar forsøgte han fra fængselscellen at »genskabe deres venskab«, som han forklarede det i retten i februar, og selv om han blev præsenteret for et tilhold, der egentlig gælder frem til 2024, blæste han forbuddet mod at opsøge drengen en lang march.

Anklaget: Ikke mig!

Ved Østre Landsret bliver det stadig tilholdene, der kommer i fokus. Eksempelvis mener han ikke, at han har sendt en iPhone til en værdi af 6.782 kroner krydret med en kvittering fra Yousee-butikken i Vestsjællandscentret i Slagelse, hvilket han er dømt for ved byretten tidligere på året.

Gaven dukkede pludselig op i drengens postkasse, ligesom en profil på Instagram med titlen »den anonyme«, med hvilken han dømmes for at have taget kontakt til offerets bror, ikke er hans værk - ifølge ham selv.

Sidstnævnte, offerets bror, fik blandt andet beskeder om, at der var indkøbt løbehjul, og om hans tanker om broderen.

- Håber du har forklaret ham det, tænker på ham, ja faktisk hele tiden, lyder det ordret i en besked på Instagram, hvor den dømte krænker supplerer med, at de ikke skal læse og tro på, hvad der står i dagspressen.

- Med hensyn til avisen, så er det den værste løjne historie, jeg endnu har læst i en avis, tilføjede han angiveligt.

Vakte opsigt

Manden, der altså afviser alt og vil frifindes, har ikke underligt vakt bestyrtelse i lokalområdet.

Hans færden ved eksempelvis Trelleborg Friskole fik sidste efterår flere til at råbe vagt i gevær. En »børnelokker«, som han blev kaldt, der var på jagt efter hvem som helst, var der imidlertid ikke tale om.

Han er nemlig primært gået efter ét offer, og da han øjensynligt fandt det besværligt at opnå kontakten direkte, tog han et par omveje, der blandt andet indbefatter flere kammerater.

I januar i år - en måned før sagens begyndelse ved Retten i Næstved - tog han sågar kontakt til offerets fætter ved hjælp af et dæknavn, lyder beskyldningen. Og i efteråret troppede han op på en skolekammerats matrikel for at snage - når han altså ikke sad ved Slagelse Station og holdt øje med fribussen, der kører skolebørn til Trelleborg Friskole.

Han har samtidig tilbudt penge til børn, der kunne skabe kontakten, hvilket han imidlertid pure afviser i dag.

»Seksualforbryder«

Ikke desto mindre har også Christiansborg reageret på hans opførsel.

- De nægter at se i øjnene, at de er syge, så her skal vi sætte ind noget mere, end vi har gjort, har det eksempelvis lydt fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, ligesom Venstres Morten Dahlin, formand for Folketingets retsudvalg, fandt det forkasteligt, at han kunne bevæge sig rundt frit.

- Vi har jo at gøre med en seksualforbryder, der bor samme sted i dag. Som samfund har vi ikke gjort det godt nok, har han udtalt.

Presset af nabolaget

Den 60-årige mand har trukket sig, lader det til. I hvert fald er han ikke at se, og på Trelleborg Friskole siger skoleleder Astrid Vind for nuværende, at man ikke har hverken set eller hørt om ham de seneste måneder.

Han fik da også nogle hilsner, som ej var at tage fejl i den tid, hvor han blev beskyldt for at være aktiv.

Han har eksempelvis modtaget flere pakker med lort, en vimpel til flagstangen med påskriften »pædofil«, døde dyr i postkassen, ligesom der - ifølge hans forklaring i retten i februar - er blevet lagt partisansøm ud, så både postbud og han selv punkterede.

Han har sågar fået en malerbombe smidt ind på gårdspladsen.

