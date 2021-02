Se billedserie Retten i Næstved afgjorde forleden, at den 64-årig tidligere plejefar fra Skælskør fortsat ikke må omgås børn og unge under 18 år. Ifølge Sjællandskes oplysninger bor den 64-årige i dag på Fyn og har skiftet navn. Foto: Erwin Wodicka/Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Dømt for seksuelle overgreb, nu ville han omgås børn igen: Her er dommen

Det er 12 år siden, den i dag 64-årige mand blev idømt fem års fængsel for seksuelle overgreb på mindreårige. Han mistede ved samme lejlighed retten til at have med børn at gøre.

Slagelse - 20. februar 2021 kl. 11:23 Af Kim Brandt og Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Mens fængselsstraffen for længst er udstået, så gælder forbuddet mod at omgås børn og unge under 18 år stadig - og det var den afgørelse, som han nu forsøgte at få omstødt. Men den 64-årig tidligere dømt plejefar fra Skælskør må fortsat ikke have noget at gøre med børn og unge under 18 år. Det fastslog Retten i Næstved onsdag. Den 64-årige var ikke selv til stede i retten, og det vides endnu ikke, om han vil anke afgørelsen.

