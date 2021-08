Dømt for omfattende fusk: Nu vil synsmand frifindes

Således går den 45-årige mand, der blev dømt for afgiftssvindel og dokumentfalsk i perioden 2015 til 2017, efter at blive frifundet ved landsretten.

Sagen begyndte for flere år siden - rettere i 2017 - da et forsikringsselskab anmeldte en mistanke mod synsmanden for at klone dyre biler. Ved en ransagning i en synshal i udkanten af Slagelse året efter fandt politiet både kontanter og en såkaldt klonet Porsche samt en del gamle registreringsattester, der viste sig at have været forfalskede og anvendt til indregistrering af køretøjer, hvis afgifter ikke var betalt.