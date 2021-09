Se billedserie Så er den gal igen. Forældre og børn vest for Slagelse mener, at dømt krænker allerede er på spil igen. Han har tidligere kigget efter børn ved busstoppesteder.

Dømt for kun to uger siden: 60-årig krænker har allerede kontaktet det første barn

Slagelse - 01. september 2021 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

SLAGELSE: Han skyr tilsyneladende ingen midler.

En 60-årig mand er nu igen aktiv på de sociale medier, konstaterer flere børn og forældre vest for Slagelse, hvilket forarger.

- Det her er jo fuldstændig vanvittigt. Den mand skal stoppes, men han er åbenbart ligeglad, lyder det fra en far, hvis søn har modtaget beskeder fra en nyligt oprettet profil på det sociale medie Instagram.

Hverken faren eller sønnen er i tvivl om, at der er noget lusket over manden, der »gemmer« sig bag en profil med samme efternavn som tiltalte.

Dog stemmer ordlyden med de henvendelser, flere øvrige drenge fra området omkring Trelleborg Friskole tidligere har modtaget. Beskeder, der kostede manden flere tilhold, som han brød og for nylig blev idømt 30 dages fængsel for at have overtrådt.

Derfor er børn og forældre så godt som sikre på, at der er tale om den samme mand.

»...måske vi ka ses et sted, vil gerne snakke, du ka bare skrive, jeg ved godt du helt okay...,« lyder det i en besked, som vækker stor frustration.

- Hvordan kan han blive ved? Og hvorfor gør ingen noget ved det? spørger faren, hvis navn er udeladt af hensyn til sønnen.

Fik stadfæstet dom

Manden fra Slagelses vestlige egn blev i februar idømt 30 dages fængsel for at opsøge en dreng, han tidligere er idømt ni måneders fængsel for at have forulempet i en garage.

Det skete ved Retten i Næstved, hvor han dog ankede prompte, da hammeren faldt.

For to uger siden fik han så sin sag prøvet ved Østre Landsret og måtte gå slukøret fra retslokalet. Her stadfæstede landsretten nemlig dommen.

Bevismaterialet var breve, fødselsdagskort og lignende, hvor han reelt blev fældet af sin egen skrift. Selv postulerede han, at han ikke havde skrevet brevene, men en analyse foretaget af Det Nationale Kriminaltekniske Center viste, at brevene med »overvejende sandsynlighed« er skrevet af den samme person.

Systemet gør grin med ofre

Da han første gang lod høre fra sig i lokalområdet, vakte hans færden bestyrtelse. Det var mere præcist i efteråret 2020.

Han opsøgte drenge på deres hjemadresse, ved busstoppesteder og på sociale medier og tilbød dem sågar penge for at lede ham til det offer, han tidligere er dømt for at have forulempet.

Sidstnævnte er ham, der blandt andet har fået anonyme gaver, heriblandt en iPhone købt i en butik i Slagelse.

Ifølge politikere, som også tidligere har kritiseret systemet for at lade en sådan mand bo i samme nabolag, hvor han er dømt for at forulempe og kontakte børn i strid med tilhold, er det helt gakgak, hvad der foregår.

Det mener blandt andre Dansk Folkepartis folketingskandidat i Slagelse, Martin Henriksen.

- Det viser, at vores system overhovedet ikke fungerer. Det er at gøre tykt grin med ofrene og deres pårørende, og det er jo helt ude i skoven, hvis det forholder sig sådan, at han for eksempel afsoner i hjemmet, eller han har adgang til elektronisk udstyr, så han kan fortsætte med at skrive til børn og unge. Jeg fatter ingenting, og jeg kan sagtens forestille mig forældrenes forargelse, siger han.

Han mener, at der skal gøres noget nu, inden det er for sent.

- Jeg kan slet ikke have, at der sker så lidt, og at det sker så sent. Og hvis ikke systemet bliver mærkbart forbedret, så er det jo nærmest at opfordre bekymrede forældre til selvtægt for at beskytte deres børn, siger Martin Henriksen.

Politiet tager sagen alvorligt

Den omtalte far er gået til politiet og har således anmeldt sagen.

Det bekræfter politikommissær Jens Jedig, leder af Lokal Efterforskning.

- Vi tager sagen alvorligt og kan også bekræfte, at vi efterforsker sagen, siger han uden at gå i yderligere detaljer.

Mere kan ordensmagten ikke sige om den verserende sag, lyder det til Sjællandske.

