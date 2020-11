Dømt for gangstermetoder: Chikanerede kvinde og torpederede hende i bil - mens hun kørte

Det er samtidig nu også bevist, at manden både har stjålet fra hende, truet med at slå hende ihjel, smadret hendes sidespejl, på ægte gangsterfacon jagtet og påkørt hende en aftenstund i marts sidste år samt revet hende i håret, skubbet og været voldelig.

Han blev forleden idømt fire måneders betinget fængsel for forhold, der stammer helt tilbage fra 2018, med krav om, at han yder 100 timers samfundstjeneste inden for otte måneder.

Derfor faldt dommen først forleden, og han slipper altså for at ruske tremmer.

Manden sad desuden anklaget for at være skredet fra færdselsuheld, som han skal have forårsaget, da han »under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og på særligt hensynsløs måde samt uden at udvise tilstrækkelig agtpågivenhed« mere eller mindre forsætligt kørte ind i kvindens bil - mens hun kørte. Han selv kom kørende i en varebil ifølge anklageskriftet. lys