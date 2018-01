Den 22-årige, som tirsdag blev idømt syv måneders fængsel og udvisning for afpresning og trusler mod en vicevært, skal ikke kunne gebærde sig i Ringparken i fremtiden. Det er ønsket fra boligselskabet FOB, som nu vil drøfte zoneforbud med politiet.

Send til din ven. X Artiklen: Dømt for at true og afpresse vicevært: Ønskes smidt ud af bolig - for altid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt for at true og afpresse vicevært: Ønskes smidt ud af bolig - for altid

Slagelse - 10. januar 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 22-årig mand fik tirsdag endnu et punkt føjet til synderegistret, da han blev dømt for trusler og afpresning i Ringparken i Slagelse tilbage i oktober.

Syv måneders ubetinget fængsel, slog dommeren fast og krydrede i øvrigt dommen med en betinget udvisning, som gør, at manden, der er tidligere straffet for røveri og afpresning, risikerer udvisning, hvis han begår noget strafbart inden for to år. Han modtog dommen.

- Det er tilfredsstillende og sender et signal om, at almindelige mennesker skal kunne passe et arbejde uden at frygte for liv og helbred. Herudover er den betingede udvisning en løftet pegefinger, som viser, at den dømte er gået over stregen, siger anklager Christina Lund Gregersen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som mener, at straffen er, som den skal være.

- Det er slet ikke et emne at give en betinget straf, når man som ham har så mange domme i bagagen, siger hun.

Ved Retten i Næstved var der tirsdag ingen tvivl om, hvor sympatien lå. Den lå hos viceværten, hvilket tydeligt kunne ses uden for retslokalet, hvor omtrent 15 kolleger, herunder viceværter og FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen, var mødt op for at støtte den pågældende ejendomsfunktionær.

- Det er vigtigt, at vi støtter. Der er ingen tvivl, at det er helt uacceptabelt, at man ikke kan gå på arbejde uden at blive udsat for sådan noget, lød det fra direktøren, der ikke har meget til overs for den dømte.

Han vil nu på boligselskabets vegne - i samarbejde med advokater - søge at få den dømte, som har tyrkisk afstamning, smidt ud af sit lejemål. Samtidig skal der indføres et zoneforbud.

- Vi vil ikke have ham i Ringparken, så vi vil i samarbejde med politiet se, om der kan indføres et zoneforbud. Det skal vores advokat se på, når vi har den udskrevne dom. I hvert fald vil vi arbejde på at få ham smidt ud af sin bolig, nu når han er dømt, siger Flemming Stenhøj Andersen, som mener, at sagen og dommen siger meget og sender et tydeligt signal.

- Det viser medarbejderne, at det betaler sig at anmelde. Vi accepterer ikke sådanne gangstermetoder med afpresning og trusler. Og så håber jeg da, at dommen også viser nogle andre, som måtte være på vej ud ad den gale vej, at de bør tænke sig om, inden de laver ballade, siger han.

relaterede artikler

22-årig i retten for at true vicevært med tæsk og voldtægt 09. januar 2018 kl. 06:30

22-årig vil ryge ud af bolig efter dom 21. oktober 2017 kl. 05:58

Vicevært truet efter fund af narko nær legeplads 20. oktober 2017 kl. 06:00