Den syriske familie boede i dette hus, indtil de kort efter overfaldet flygtede fra byen. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Dømt for at lyve i retten to gange efter hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt for at lyve i retten to gange efter hinanden

Det er nu ikke kun ekskæresteren, en 42-årig arrig beboer fra Havrebjerg, der har fået plettet straffeattesten efter overfald på en syrisk familie. Også den 41-årige kvinde og nu tidligere samleverske, der kørte parrets fælles bil forud for optrinnet, har nu fået en fængselsstraf for at lyve.

Slagelse - 25. september 2020 kl. 14:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Enhver, der sætter sig i vidneskranken, får at vide, at alt, hvad der kommer ud deres mund, skal være sandt. At lyve for retten er strafbart.

Ikke desto mindre løj en 41-årig kvinde ad to omgange, da hun under en retssag ved Retten i Næstved i 2018 og senere under en ankesag ved Østre Landsret i 2019 påpegede, at hendes daværende kæreste selvfølgelig ikke sad bag rattet i deres fælles bil, før han i en ordentlig brandert overfaldt en syrisk mor og dennes søn på Krænkerupvej i Havrebjerg i starten af juli samme år.

Ekskæresten har netop været for Retten i Næstved - denne gang som tiltalt - og fik ved lejligheden 60 dages betinget fængsel.

Det vil sige, at hun ikke skal afsone, men får en løftet pegefinger, ligesom hun ifølge dommen skal tjene samfundet i 80 timer inden for de næste otte måneder.

Hun modtog dommen.

Fandt hende utroværdig Straffesagen mod kvinden, der gik på en overtrædelse af straffelovens paragraf 158 om falsk vidneforklaring, var en ganske naturlig udspringer af sagen fra 2018.

I såvel by- som landsret lagde retten ikke skjul på, at den betragtede dels kvindens forklaring, dels den voldsdømte kærestes, der endte med et halvt år i brummen, som en løgnehistorie.

Vidner i skikkelse af naboer og familien, der blev overfaldet, fortalte, at det var manden, der førte bilen, hvorfor han udover dom for overfald også fik frakendt førerbeviset i tre år for spritkørsel. Han havde en promille på 1,8 et par timer efter.

relaterede artikler