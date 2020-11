Der er ingen børnelokkere på færde i Hejninge-området lige for tiden. I hvert fald holder en dømt, 59-årig krænker lav profil.

Dømt børnelokker har trukket følehornene til sig - i hvert fald for en stund

Alarmklokkerne bimlede, og både forældre, børn og skole tog deres forholdsregler, da en 59-årig børnelokker, der er tidligere dømt for at krænke en dreng, begyndte at spøge. Ifølge skoleleder lader det til, at manden læser aviser og holder lav profil.

Slagelse - 07. november 2020 kl. 12:37 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Han har malet sin cykel sort og i nu godt to uger undladt at kontakte en 12-årig dreng, han ellers har chikaneret og stalket.

Det er et godt tegn, mener forældre og ledelse på Trelleborg Friskole, som i oktober slog alarm, fordi en 59-årig tidligere dømt børnelokker, der oven i købet bor i nabolaget fortsat, var begyndt at opsøge børn. Primært drenge i pubertetsalderen.

- Ingen har hørt fra ham, hvad jeg ved af. Han har kamufleret sig, og vi har ikke lagt mærke til ham på det seneste, lyder det fra skoleleder Astrid Vind, der ellers for nu et par uger siden var travlt optaget med at få sikret trygheden.

Manden, der i sommeren sidste år blev dømt for at krænke et barn på sin egen matrikel lidt uden for Slagelse, har siddet i fængsel i ni måneder, og hans opstilling ved busstoppesteder, langs veje, hvor børn cykler, og sågar på de unges hjemadresser vakte ellers utryghed.

- Han stopper ikke, selv om politiet beder ham om det. Det er ingen hemmelighed, at vi er meget bekymrede over, at han opsøger vores børn, og vi ved alle, hvem han er, sagde skoleleder Astrid Vind, før Sjællandske beskrev sagen ad flere ombæringer.

Flere tilhold Avisen har forgæves forsøgt at få kontakt til manden og hans hustru. I stedet har familie, det være sig en bror, og forældre til børn, der har været plaget af hans opmærksomhed, talt ud.

Eksempelvis Marianne Larsen, hvis søn i over en måned fik beskeder fra manden, opkald og lignende.

Manden tillod sig sågar at entrere familiens gårdsplads, mens sønnen lå syg.

Den dømte mand, som politiet holder øje med, har senere i forløbet fået et polititilhold, som han også har i forhold til det barn, han er dømt for at have krænket.

- Vi har ikke hørt fra ham i 14 dage. Om det vil fortsætte sådan, håber vi selvfølgelig på, siger Marianne Larsen, der i et større interview med Sjællandske den 23. oktober satte ord på utrygheden over, at manden, som primært færdes på en cykel, der angiveligt nu har fået en overhaling, blev ved med at opsøge sønnen.

Det var i øvrigt med formålet at få kontakt til den dreng, han har krænket.

Hun lægger dog heller ikke skjul på, at hun kan frygte, at han gentager sine tilnærmelser.

- Nu er der fred, og vi ved jo aldrig, om han begynder igen. Det håber vi ikke, siger hun.

