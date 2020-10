Ude i naturen kan man for eksempel træne balancen. Foto: Slagelse Kommune

Døgnåbent udendørs motionscenter

Slagelse - 21. oktober 2020 kl. 10:18

Der er masser af »motionsredskaber« ude i naturen, og coronaen gør det ekstra passende at opholde sig ude i den friske luft, når man motionerer.

Det er en del af baggrunden for, at Slagelse Kommune nu, i samarbejde med Dansk Arbejder Idrætsforbund, inviterer instruktører, trænere og andre frivillige i det lokale foreningsliv på et gratis naturmotionsguide-kursus, der tager udgangspunkt i praksis.

I en pressemeddelelse konstaterer kommunen, at der i forvejen er gået sport i at træne udendørs. Vi bruger nemlig i høj grad naturen som et slags døgnåbent, udendørs motionscenter med uendelige træningsmuligheder og udfordringer. Og ifølge kommunen skal mange flere være en del af det.

- Rent faktisk er naturen blevet et af de mest populære steder for voksne danskere at dyrke motion. Det er nemt, gratis og tilgængeligt for alle, og i Slagelse Kommune har vi masser af motionsoaser og mulighed for træning i det fri, som vi rigtigt gerne så, at mange flere kendte og brugte, både private og foreninger, siger Lise Østergaard Pedersen, der er breddeidrætskonsulent i kommunen og ansvarlig for det nye kursus.

På kurset vil deltagerne blandt andet lære lidt om træning generelt og blive præsenteret for en række øvelser, der egner sig specielt godt til naturmotion - øvelser man også snildt kan bruge i sin egen daglige træning, med kollegerne på arbejdet eller til træning af for eksempel ældre på et aktivitetscenter.