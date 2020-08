Ø-færgerne har bedre plads nu end i juli, hvor flere oplevede, at de ikke kunne komme med på den afgang, de havde regnet med. Foto: Slagelse Kommune

Dobbelt så mange tog færgerne

Af Per Vagnsø

Færgerne til Agersø og Omø fordoblede simpelthen deres passagertal i juli i år sammenlignet med juli sidste år, og det var næsten udelukkende gående og cyklister, der skulle frem og tilbage mellem øerne og fastlandet, hvilket for deres vedkommende var og stadig er gratis.

Den store lyst til at besøge øerne uden udgift til sejlturen betød, at der ind imellem var folk, der måtte se færgen sejle, uden at der var plads til dem.