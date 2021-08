Cassiopeia i Skælskør, der ejes og drives af Caspier Pihlmann Pedersen, blev lukket ned den 13. marts sidste år. Siden har der kun periodevis været åbnet for udskænkning i dagtimerne og frem til klokken to om natten, mens dans - og dansegulv - har været forbudt. Det ændres dog fra den 1. september, så første åbningsdag for diskoteket bliver fredag den 3. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Diskoteksejer tæller dagene - kæresten har allerede drejet nøglen om

Snart kan landets diskoteker igen invitere gæster ind på dansegulvet - helt uden mundbind og afstandskrav. Det glæder Caspier Pihlmann Pedersen, der blandt andet ejer Cassiopeia i Skælskør, og hvis kæreste allerede har drejet nøglen om. En genåbning vil dog betyde større smittetryk, forventer han, men frygter ikke ny nedlukning.

Slagelse - 26. august 2021 kl. 12:23 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Caspier Pihlmann Pedersen er en glad mand. For om cirka en uge må han - endelig - igen invitere op til dans i diskotekslysets skær på Cassiopeia i Skælskør. Det kræver dog lige, at støvkosten findes frem. Lysene over dansegulvet har nemlig stået stille i næsten halvandet år.

- Det har gjort ondt i økonomien, det er klart. Vi havde aldrig klaret det, hvis det ikke var for hjælpepakkerne, forklarer diskoteksejeren, der også er indehaver af Caspiers Bar i Haslev.

Både dén og Cassiopeia blev lukket ned den 13. marts sidste år. Siden har der kun periodevis været åbnet for udskænkning i dagtimerne og frem til klokken 02.00, mens dans - og dansegulv - har været forbudt.

Men fra den 1. september kan natklubber, diskoteker, partybusser og lignende alle genåbne med krav om coronapas, der først er planlagt til at blive udfaset en måned senere - altså fra 1. oktober

Begrænset med hjælp Ifølge Caspier Pihlmann Pedersen ligger den største omsætning netop fredag og lørdag nat, og derfor har det været svært at drive en sund forretning med de restriktioner, der nu ophører. For eksempel på lukketider.

- Vi har fået hjælpepakker under hele nedlukningen, men i de perioder, hvor vi kun har måttet holde åbent til klokken 22, har det været noget rigtigt lort for at sige det ligeud. Det har været håbløst. Med lukkekrav klokken to kan man drive en nogenlunde forretning, men det er slet ikke nok, siger han og peger på, at hjælpepakkerne har været mindre, når der er røget - selv kun en smule - omsætning ind. Artiklen fortsætter efter billedet...

Caspier Pihlmann Pedersen glæder sig yderligere til 1. oktober, hvor også kravet om coronapas ophører. Med genåbningen følger dog et større smittetryk, forventer han. Foto: Thomas Olsen

- Det er begrænset, hvad man får fra hjælpepakkerne, når der er omsætning. Også selv om den er lille. Heldigvis har vi gode dagsgæster, der har været søde til at støtte os, men vi mangler de andre gæster. Det gør vi uden tvivl, fastslår Caspier Pihlmann Pedersen.

En halv omsætning tabt - kæreste har drejet nøglen Diskoteksejeren vurderer, at mindst 50 procent af omsætningen fra et diskotek som Cassiopeia, der også fungerer som bar i dagtimerne, kommer fra de sene nattetimer fredag og lørdag.

Han mener derfor også, at der er andre, der har lidt et større tab end ham.

- Der er jo diskoteker, der kun lever om natten i weekenderne. De har haft ingenting i omsætning i snart halvandet år. Det er klart, at det er en udfordring, siger Caspier Pihlmann Pedersen, der »har været heldig« også at kunne holde Caspiers Bar i Haslev åben under de gældende restriktioner.

Anderledes har det set ud for Caspier Pihlmann Pedersens kæreste, Sisse Labuz, der tidligere drev biografen i Haslev. Den 30. november drejede hun nøglen om på grund af coronakrisen, og dengang gjorde parret sig derfor tanker om, hvor længe de kunne drive to barer uden omsætning. Artiklen fortsætter efter billedet...

Mindst 50 procent af omsætningen fra et diskotek som Cassiopeia, der også fungerer som bar i dagtimerne, kommer fra de sene nattetimer fredag og lørdag, vurderer Caspier Pihlmann Pedersen. Arkivfoto

- Jeg kan se, at mange, som jeg kender rundt omkring i Haslev, de lukker nu - nu er der ikke mere line at give af. Det svier - det er helt klart input til eftertanke: Er det så bedre at stoppe nu? forklarede Caspier Pihlmann Pedersen til TV2 ØST tilbage i februar måned.

Forventer større smittetryk Den 1. september bliver derfor en festdag, hvor diskoteksejeren endvidere kan glæde sig over, at åbningen sker uden arealkrav, afstandsanbefalinger eller krav om mundbind og visir.

Caspier Pihlmann Pedersen glæder sig yderligere til 1. oktober, hvor også kravet om coronapas ophører.

"Der er helt sikkert et smittetryk, der vil stige, fordi man kysser og krammer mere, når man er i byen."

diskoteksejer, Cassiopeia - Caspier Pihlmann Pedersendiskoteksejer, Cassiopeia - Det kommer til at fjerne et kæmpe ansvar, som mine ansatte lige nu føler. For de bekymrer sig jo: »Er de nu kommet til at lukke nogen ind uden coronapas?« Og så bliver det også dejligt, at jeg ikke skal afvise gæster, der ikke lige har styr på det med et coronapas, så jeg igen kan byde alle velkommen, siger diskoteksejeren.

Selv om steder som dansegulvet på Cassiopeia har været lukket af frygt for smittespredning af coronavirus, er Caspier Pihlmann Pedersen med egne ord »helt tryg« ved at åbne - også når det sker uden restriktioner.

- Der er helt sikkert et smittetryk, der vil stige, fordi man kysser og krammer mere, når man er i byen. Men jeg tror ikke, det vil være så meget, at vi skal lukke igen. Der er jo mange andre steder, hvor vi også er tæt sammen: For eksempel på skoler og i daginstitutioner, siger han og uddyber:

- Jeg vil også være rigtig ked af det, hvis vi skal lukke igen. Vi står over for årets bedste sæson med blandt andet julefrokoster. Og vi har i den grad noget at indhente.