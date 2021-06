Efter at have været nedlukket i halvandet år, må Caspier Philmann Pedersen fra den 1. september - endelig - genåbne diskoteket Cassiopeia i Skælskør. At kende en dato vækker stor glæde og store forventninger. Foto: Thomas Olsen

Diskoteksejer har ikke et øje tørt: Planer om genåbning er både »magisk« og »uventet«

Efter lang tids uvished er der nu en plan for genåbning af landets diskoteker. Caspier Philmann Pedersen, der ejer diskoteket Cassiopeia i Skælskør, kalder nyheden »magisk« og på nogle punkter også »uventet«.

Slagelse - 11. juni 2021 kl. 08:16 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Der er ikke et øje tørt. Det er så vildt. Det er fuldstændig magisk.

Caspier Philmann Pedersen har svært ved at finde et passende tillægsord. Og han måtte da også næsten nive sig selv en gang i armen torsdag morgen, da han stod op til nyheden om en yderligere genåbning af Danmark.

Efter at have været nedlukket i halvandet år, må han nemlig fra 1. september - endelig - genåbne diskoteket Cassiopeia i Skælskør.

Det kom frem efter natlige forhandlinger mellem Folketingets partier, hvor alle på nær Nye Borgerlige og Kristendemokraterne blev enige om en genåbningsaftale, som også betyder, at vi fra på mandag kan smide mundbindet alle steder undtagen i tæt kollektiv trafik.

- Nu skal vi i gang med at klargøre, og så er der en personaledel, der skal styr på, fortæller Caspier Philmann Pedersen, der tidligere har frygtet, at det først blev til næste sommer, han kunne byde gæster op til dans.

»Jeg er meget overrasket« Kun periodevist siden den 18. marts 2020 har der nemlig været åbnet for udskænkning på landets værtshuse.

Mens altså både dans, kys i baren og shots klokken tre om natten har været forbudt på samtlige diskoteker.

Ifølge Caspier Philmann Pedersen havde han derfor - på grund af den lange nedlukning - troet, at genåbningen - når den endelig kom - ville blive med flere restriktioner. Som for eksempel krav om mundbind eller begrænsede åbningstider. Artiklen fortsætter efter billedet...

Caspier Philmann Pedersen skal nu til at klargøre og blandt andet ansætte personale efter den lange nedlukning. Foto: Thomas Olsen

- Jeg er meget overrasket over, at vi får lov til at holde åbent lige så længe, som vi vil, allerede fra september. Det, havde jeg ikke troet, ville ske i år. Så det var meget uventet. Men selvfølgelig meget glædeligt, siger han.

Cassiopeia i Skælskør fungerer som værtshus i hverdagene og dagtimerne, mens lokaler med DJ-pult og dansegulv normalvis tages i brug fredag og lørdag nat som et diskotekstilbud til blandt andet byens unge.

Det er her, stedets største omsætning ligger.

Til glæde for naboer Caspier Philmann Pedersen forventer derfor, at genåbningen vil glæde forældre såvel som nabolag, der har måttet lægge øre til diverse privatfester i den tid, hvor nattelivet har været lukket. Artiklen fortsætter efter billedet...

Cassiopeia i Skælskør fungerer som værtshus i hverdagene og dagtimerne, mens lokaler med DJ-pult og dansegulv tages i brug fredag og lørdag nat som et diskotekstilbud til blandt andet byens unge. Det er her, den største omsætning ligger. Arkivfoto

- Jeg tror, der er mange forældre og naboer, der har været trætte af privatfester i tide og utide. For de unge er jo ikke stoppet med at feste, de har bare flyttet festerne et andet sted hen. Så ja, jeg tror, at mange glæder sig. Og ikke kun de unge, siger diskoteksejeren og tæller sig selv med i den kategori.

"Jeg glæder mig også helt ekstremt."

- Caspier Philmann Pedersen, ejer, Cassiopeia - Caspier Philmann Pedersen, ejer, Cassiopeia - Jeg glæder mig også helt ekstremt. Og jeg er helt sikker på, at de første par weekender bliver som noget, man aldrig har oplevet før, fastslår Caspier Philmann Pedersen, der derfor allerede nu planlægger den store genåbningsweekend.

Garanterer en fest Han forventer i den forbindelse ikke, at det bliver svært at finde personale, selv om mange af de unge, der normalvis ville blive ansat som for eksempel bartendere eller afryddere, i dag har meldt sig som podere.

- Selvfølgelig får de en flot løn som podere, som vi slet ikke kan konkurrere med. Men de mennesker, jeg ansætter, de tager ikke jobbet for at blive rige af det. De tager jobbet, fordi de elsker at skabe en fest. Og en fest, det bliver der helt sikkert. Det kan jeg godt love, siger Caspier Philmann Pedersen.

