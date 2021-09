Humøret var højt og køen lang for de mange unge, der i weekenden ventede tålmodigt på at få deres første gensyn med et fuldt åbent natteliv. Privatfoto

Diskoteker kørte på maks kapacitet

Efter halvandet års nedlukning blev den første weekend i september den første fulde genåbning for landets natklubber og diskoteker. Det var til stor glæde for bestyrerne på byens diskoteker.

Slagelse - 08. september 2021 kl. 17:03 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

I weekenden kunne byens natklubber og diskoteker igen fejre, at de kan holde åbnet uden begrænsninger på åbningstider eller udskænkning af alkohol. Det sker efter halvandet års nedlukning som følge af coronapandemien.

For Jakob Freije, der til dagligt arbejder som bestyrer hos Nattoget i Slagelse, er den første weekend med et fuldt åbent natteliv et glædeligt gensyn med festglade mennesker uden problemer

- Det har været helt fantastisk. Folk har været ellevilde, og så har selve genåbningen forløbet helt problemfrit og uden ballade, siger Jakob Freije.

Også på Gammeltorv er der udtalt begejstring for en mere almindelig weekend uden restriktioner og krav til afstand på dansegulvt. Det fortæller bestyrer Chanel Vallensborg:

- Det har været en rigtig god weekend. Og selvom at vi har haft åbent til kl. 02.00 siden 11. juli, så kan man mærke, at man får energi af den puls, der er tilbage, siger hun.

Maks kapacitet og en ekstra etageåbning

Særligt på The Old (tidligere The Old Irish Pub, red.) kan det mærkes, at det sprudlende byliv er på vej tilbage. Og med flere hundrede besøgende anser bestyrer Patrick Schwartz genåbningsweekenden som en kæmpe succes.

Ifølge ham oplevede personalet endeløse køer både foran baren og udenfor. Det resulterede i, at de ansatte blev nødt til at ordne pubbens første sal for at give plads til de mange fremmødte.

- Der har vært propfyldt med mennesker. Vi åbnede førstesalen helt ekstraordinært, da der var kø over det hele. Vi nåede heller aldrig under vores makskapacitet på 270 mennesker på noget tidspunkt, siger Patrick Schwartz.