Direktøren Dennis reddede katten Minnie ned fra tag: - Selv naboerne klappede

Tirsdag aften hjalp Dennis Kristensen en familie fra Korsør, da deres kat Minnie var fanget på et tag. Han er direktør i IKE Udlejningsservice og trådte til med en lift, da Dyrenes Beskyttelse ikke ville rykke ud. Privatfoto.

15 meter over jorden var katten Minnie fanget på et hustag i Korsør, da hendes redningsmand kom fra uventet kant: En direktør troppede op med lift og hjalp katten og ikke mindst dens ejer, Britt Kvandal, der med egne ord har svært ved at sætte ord på sin glæde og taknemmelighed.

Slagelse - 05. august 2021 kl. 10:33

- Er der nogen, der kender til hjælpsomhed?

Sådan spørger 46-årige Britt Kvandal i Facebook-gruppen KORSØR »Lige nu«. Men det er ikke, fordi hun mangler eller efterspørger det. Tværtimod:

- I dag (tirsdag, red.) har jeg oplevet så meget hjælpsomhed, og jeg er så glad, at jeg ikke kan beskrive det, fortsætter Britt Kvandal sit opslag, der i skrivende stund har modtaget omkring 500 reaktioner fra gruppens cirka 10.000 medlemmer.

Tirsdag fandt Britt Kvandal nemlig sin kat Minnie kravlende rundt på taget til sin bolig 15 meter over jorden. Minnie kunne ikke komme ned, og da Britt Kvandal ikke vidste, hvad hun skulle stille op, kom hjælpen fra uventet kant.

- Først ringede jeg til 1812 (Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral, red.), men de kunne ikke hjælpe mig, fordi hun var fanget på et tag. Havde hun siddet i et træ højt oppe, ville de kunne sende nogen ud for at få hende ned, fik jeg at vide. Men det var altså ikke en mulighed i det her tilfælde, fortæller Britt Kvandal, der af den årsag begyndte at ringe rundt til »Gud og hver en mand«.

Til Sjællandske fortæller hun videre:

Direktør kom med lift - Jeg var frustreret, fordi jeg selvfølgelig var bange for, at hun ville falde ned og komme til skade. Nogle vil måske sige: »Det er bare en kat.« Men sådan er det altså ikke hjemme hos os. Der er katten en del af familien, forklarer Britt Kvandal. Artiklen fortsætter efter billedet...

»Heltegerningen« er beskrevet på Facebook, hvor den er blevet modtaget med klapsalver fra flere borgere i Korsør. Privatfoto.

15 meter over jorden kravlede katten Minnie rundt uden at kunne komme ned. Privatfoto.

Minnie er en indekat og har aldrig været ude. Altså før i tirsdags, hvor hun kravlede ud på taget, da et af Britt Kvandals børn havde glemt at lukke et af vinduerne.

Så efter at have ringet rundt, får den 46-årige mor og katteejer fat på IKE Udlejningsservice, der udlejer alt fra toiletter og partytelte til værktøj og lifte. Og netop sidstnævnte troppede direktøren fra firmaet personligt op med for at redde Minnie ned i sikkerhed.

- Jeg ved ikke, hvad sådan noget koster. Han skulle ikke have noget for det, fortæller Britt Kvandal.

Direktøren, Dennis Kristensen, forklarer til Sjællandske, at hans hjerte løb af med ham. Derfor skulle det ikke koste familien noget, at han kørte ud med en lift for at hjælpe katten Minnie.

En noget speciel opgave - Som regel udlejer vi jo vores lifte til både private og entreprenør- og byggebranchen, hvis for eksempel en mur skal males eller repareres. Så det var en noget speciel opgave, fortæller han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Katten Minnie er i dag hjemme i trygge omgivelser. Men da hun blev reddet ned fra det høje tag i Korsør, var hun både dehydreret, solbrændt og »møgsulten«, siger hendes ejer, Britt Kvandal. Privatfoto.

Kun én gang før - for 15 år siden - har Dennis Kristensen fra IKE Udlejningsservice hjulpet en kat i nød. Dengang var der tale om en kat i et meget højt træ.

- Men det tog mig altså ikke meget mere end 30 minutter at hjælpe familien. Det bedste var, at de blev rigtig glade. Selv naboerne stod og klappede, da vi havde fået katten ned. Det er betaling nok for mig, fastslår han.

Britt Kvandal føler dog slet ikke, at hun kan takke nok for tjenesten. I dag har katten Minnie det godt. Men før hun blev fundet og hjulpet ned, havde hun befundet sig på taget i cirka 10 timer.

- Da vi fik hende ned, var hun voldsomt dehydreret og møgsulten, og så var hun faktisk også blevet en smule solbrændt ved ørerne, forklarer Britt Kvandal.

- Det betyder simpelthen alt, at vi fik hende ned i sikkerhed, uddyber hun og afslører, at hun har fundet på et nyt slogan til firmaet IKE Udlejningsservice, som de frit kan bruge, hvis de vil:

- Når nøden er størst, ring til IKE først, siger hun.