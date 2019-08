Se billedserie Far Bernd Griese med sine tre døtre, som nu i fælleskab skal føre Harboes Bryggeri sikkert ind i fremtiden. Fra venstre, Pernille Harboe Obling, Bernd Griese, Karina Harboe Laursen, som overtager direktørposten, og Vibeke Harboed Malling. Foto: Thomas Olsen

Direktør tog afsked - bryggeridatter budt velkommen

Slagelse - 31. august 2019 kl. 06:01 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: En fest i Skælskør Lystskov og en enkeltbillet til Jamaica blev to afgørende begivenheder i Bernd Grieses liv. Et liv, som i dag er blevet levet mest af alt i Danmark i de 77 år, som det indtil videre har varet - også selv om tysk var modersmålet og Tyskland landet, hvor Bernd Griese blev født.

Med en uddannelse som først elektriker og siden elektroingeniør gik turen til Danmark for den unge ambitiøse tysker midt i tyverne, der gerne rejste ud i verden for at arbejde.

I Lystskoven til en fest mødte han Kirsten Harboe, der var i fuld gang med at uddanne sig til sygeplejerske i København.

En afgørende enkeltbillet

- Vi fik i hvert fald øje på hinanden i Lystskoven, siger Kirsten Harboe, der var 20 år og ikke helt flydende på tysk. Men engelsk rakte så langt, at Kirsten Harboe ikke var i tvivl om at benytte den enkeltbillet, der senere blev sendt til hende fra Jamaica, hvor Bernd Grieses videre arbejde havde ført ham hen.

De fjorten dage på den caribiske ø gjorde udslaget, og siden har Bernd Griese og Kirsten Harboe været et par. Det første halve år i Holland og så i München og Oldenburg i Tyskland, og siden 1972 i Skælskør.

- Vi kom ikke hjem med henblik på bryggeriet, siger Kirsten Harboe, der siden takket være både sit ophav og sin »tyske forbindelse« ikke har sluppet bryggeriet i Skælskør.

For kort efter begyndte Bernd Griese at arbejde på Harboes Bryggeri, og siden har han ikke lavet meget andet.

- Det har fyldt 100 procent for ham, siger Kirsten Harboe, der mens Bernd Griese havde travlt med at brygge øl, bygge bryggerier i både ind- og udland og skabe en velkonsolideret virksomhed selv arbejdede som sygeplejerske på det tidligere Skælskør Sygehus, på gigt- sanatoriet og i hjemmeplejen, mens tre døtre kom til verden i årene 1972, 1974 og 1979.

Og netop de tre, Vibeke, Karina og Pernille er nu klar til at brygge videre i samme ånd som deres far, der for mange år siden endte som direktøren for det hele og mere til på Harboes Bryggeri i Skælskør.

I særdeleshed den mellemste datter, Karina Harboe Laursen, bliver i fremtiden synonym med Harboe, da hun søndag den 1. september overtager direktørposten fra sin far, der fredag havde inviteret til afskedsreception på det bryggeri, der blev hans skæbne på grund af kærlighed.

Og klapsalverne ville ingen ende tage, hverken da Bernd Griese på både dansk og tysk takkede både sin kone, døtre, øvrige familie, venner, medarbejdere, leverandører og mange andre, eller da Karina Harboe Laursen takkede sin far og lovede at passe godt på det livsværk, som hun nu overtager med god hjælp fra sine to søstre.

- Det er nogle rigtig store sko, vi træder ned i efter dig far, men vi vil gøre vores bedste for at fylde dem ud, lød det blandt andet fra Karina Harboe Laursen, der også fik fortalt, hvor stolt og beæret hun er over at være blevet overladt opgaven som direktør.

- Karina skal styre det hele, og det har jeg fuld tillid til. Jeg er en stolt mand i dag, og jeg er glad for, at mine tre piger har sagt ja til at køre virksomheden videre i fællesskab sammen med mine svigersønner, sagde Bernd Griese ved afskedsreceptionen, hvor flere hundrede mennesker var mødt op for at bakke op om både afgående og kommende direktør.

- Det har ikke altid været nemt at have med mig at gøre, og jeg kan godt være lidt kantet, sagde Bernd Griese, der for at illustrere sin pointe brød ud i sang: - »Vi er ikke som de andre, vi er noget for os selv«, og det er vi nødt til at være, understregede Bernd Griese, der også flere gange i sin tale fik nævnt, hvor meget han holder af Skælskør, og den opbakning han har mødt gennem de mange år i byen - også selv om der har været bump undervejs.

- Du har lært os, at vi står sammen - også når det er svært, og det vil vi blive ved med, lød det fra Karina Harboe Laursen, der fortsat vil trække på sin far, der bliver siddende i bestyrelsen for Harboes Bryggeri.

Et trefoldigt leve afrundede på fin vis generationsskiftet på Harboes Bryggeri, inden receptionen fortsatte med musik af Wienertrioen, god mad, flere taler af prominente gæster og gode snakke ved bordene.