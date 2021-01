Direktør og bygherre efter voldsom ulykke: - Nu handler det hverken om penge eller tid - men om sikkerhed

En mands fald fra 18 meters højde har affødt et mundtligt strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Nu arbejder såvel bygherre som totalentreprenør med at få sikkerheden i orden på byggegrund.

Her styrtede manden, der i et større sjak arbejder på byggeriet af Slagelse Boligselskabs nye administrationsbygning, Kløverhuset, 18 meter ned, efter et trædæk, hvor han og flere kolleger befandt sig, gav efter.

Mandens tilstand er fortsat stabil, er meldingen. Et brækket ben, nogle vrid og brud andre sted plus en hjernerystelse er det umiddelbare resultat af en arbejdsulykke ved Stormbroen i Slagelse onsdag eftermiddag.

