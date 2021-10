Direktør-job på hotel i Nyborg til Louise Hauge Gliese

50-årige Louise Hauge Gliese har søgt og fået nyt direktørjob på hotel i Nyborg. Privatfoto.

Et drømmejob. Sådan beskriver 50-årige Louise Hauge Gliese den kendsgerning, at hun nu er ny direktør for Storebælt Sinatur Hotel & Konference i Nyborg med 115 værelser, 230 sengepladser, 20 mødelokaler og en restaurant næsten i vandkanten af Storebælt med udsigt til Storebæltsbroen. Nærmeste nabo er Hotel Nyborg Strand.

- Jeg søgte jobbet, og det har været en længere proces, da de ville være sikre på, at de fik den rette person, siger Louise Hauge Gliese til Sjællandske.

Hun er tjeneruddannet og har stor erfaring i hotelbranchen, hvor hun i en årrække var direktør for Comwell Klarskovgaard og Comwell Korsør, men sagde sin stilling op, da hun blev uenig med bestyrelsen om strategien for de dengang to hoteller. I dag er Comwell Korsør lukket, da det er købt af 3F til brug for fagforeningen som ny forbundsskole.

Lige i baghaven Hun beholder sin bopæl i Korsør.

- Hotellet er jo næsten lige i baghaven, og det tager mig faktisk ikke længere tid at køre over broen til Nyborg, end det tog mig at køre ud til Klarskovgaard gennem skoven, siger Louise Hauge Gliese.

Holdning til verden Hun fremhæver, at hotelkæden Sinatur med i alt seks hoteller har klar holdning til den verden, vi lever i.

- Når Sinatur tager bæredygtige initiativer, så er det ikke for at positionere sig, men fordi både ledelse og medarbejdere reelt tager ansvar for naturen og klimaet. Det glæder jeg mig til at bidrage til. Jeg får et alsidigt job, hvor jeg skal arbejde med mennesker - udvikle, engagere og motivere, skabe fællesskab og arbejdsglæde, siger Louise Hauge Gliese.

Menneskelig bæredygtighed Sin tjeneruddannelse har Louise Hauge Gliese bl.a. suppleret med en bachelor i virksomhedskommunikation og strategisk ledelse, ligesom hun har undervist på Hansenberg i Kolding.

I ti år har hun arbejdet som servicechef og Key Account Manager hos en af Sinatur-kædens vigtige samarbejdspartnere Berendsen Textil Service - i dag Elis Danmark.

- Sinatur har fokus på at skabe sunde arbejdsliv i en hård branche, og jeg tænker også menneskelig bæredygtighed ind i mit arbejde. Vi skal have ligestilling mellem kønnene, og der skal være plads til dem, der er lidt skæve. Vi byder jo alle sammen ind med noget forskelligt, siger Louise Hauge Gliese.

En rolle i lokalsamfundet For Louise Hauge Gliese er det vigtigt at bidrage til udviklingen i lokalområdet, og hun har blandt andet siddet i bestyrelsen for Destination Sjælland og Korsør Erhvervsforening. Med direktørjobbet i Nyborg er hun glad for at arbejde et sted, hvor hun kan kigge den lokale avler i øjnene og sige nej til pesticider.

- Sinaturs kerneværdier, gastronomi, natur og nærvær, er en god base for at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne kan trives. Jeg kan motivere dem, så vi sammen går ad den rette sti. Og det er min erfaring, at medarbejderne tager værdierne med sig hjem, så de også bliver mere klimabevidste i privatlivet, siger Louise Hauge Gliese.