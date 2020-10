Se billedserie Kommunen har udarbejdet denne tidslinje for den langsommelige proces med at få sikret Korsør mod stormflod. Den meget ødelæggende fra 2006 er ikke med. Ej heller årstallet 2024 i den anden ende, hvor den permanente højvandssikring først ventes at stå færdig. Den planlagte byvandring i december bliver muligvis også digital grundet corona.

Send til din ven. X Artiklen: Digitalt møde om betalingen for højvandssikring af by Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Digitalt møde om betalingen for højvandssikring af by

I dag onsdag mødes grundejerne i Korsør by digitalt for at høre om den langvarige proces med højvandssikring. Herunder hvordan betalingen skal fordeles. I næste uge følger et digitalt seminar om ideer til udformningen af beskyttelsen mod Storebælts vand.

Slagelse - 28. oktober 2020 kl. 08:23 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Corana lykkes heldigvis ikke med at forsinke den årelange proces yderligere med at få sikret Korsør by permanent mod stormflod, som siden de omfattende og milliondyre oversvømmelser i 2006 har været et mål. Omend det først bliver nået i formentlig 2024 - 18 år efter! I dag onsdag den 28. oktober er omkring 100 af de berørte grundejere i bymidten indbudt til at deltage i et dialogmøde, hvor blandt andet forskellige betalingsmodellen skal drøftet. Grundet corona foregår mødet digitalt. Mødet optages og kan efterfølgende ses på kommunens hjemmeside.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger