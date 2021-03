Se billedserie Erik Petersen er en mand, der værdsætter fortiden. Her peger han blandt de mange familieportrætter på sin farmor. Foto: Solveig Hansen

Digitalt historisk arkiv om Skælskør og omegn sikret for fremtiden

Et omfattende historisk fotoarkiv over det tidligere Skælskør Kommune er nu sikret mod fremtiden. Et arbejde, der har krævet en stor digital indsats fra arkivets ophavsmand, Erik Petersen, samt et par digitale hjælpere.

Det sker hele tiden. En bygning bliver revet ned eller forandret. En butik hører op, og en anden kommer til. Hestevogne bliver til biler, der igen ændrer udseende. Forandringerne sker konstant lige for næsen af os, og alligevel opdager vi dem aldrig helt. Men pludselig når man kigger på et foto, der har hundrede år på bagen, står det klart, at verden er i evig forandring.

Den forandring er tydelig, hvis man giver sig tid til at »bladre« lidt omkring på hjemmesiden ved navn erikpetersen.be.

Her er knap 7.000 elementer i form af primært fotos, men også dokumenter og lignende, tilgængelige for alle, der har tid, lyst og interesse til at gå ned ad Memory Lane i Skælskør og omegn forstået som det »gamle Skælskør Kommune (1970-2007, red.).

Greb om sig Bag hjemmesiden står Erik Petersen. Han er 81 år, og han har de seneste 20 år, hvor han har været pensionist, brugt tusindvis af timer foran sin computer, for at dokumentere den forvandling, der tilsyneladende sker både i rekordfart og med små museskridt på én og samme tid.

- Til at begynde med havde jeg slet ikke overvejet, at det skulle være noget, der en dag ville blive offentligt tilgængeligt, fortæller Erik Petersen.

Faktisk var det blot hans egen interesse og nysgerrighed, der fik ham til at kopiere de gamle fotos af byen, hvor han har boet siden 1963. Kopierne røg videre ind på den stationære computer, og der lå de meget godt sammen med fotos af blandt andet familiens aner. Men en snak med Jens Nielsen, der for år tilbage var ene mand til at bemande Skælskør Lokalarkiv, førte til, at Erik Petersen blev overbevist om, at få »lagt alle billederne ned på en cd«, og herfra gik der ikke længe, før end selvsamme billeder blev en del af det verdensomspændende internet.

Til at begynde med var antallet af fotos mere beskedent end i dag, men støt og roligt er antallet vokset i takt med, at Erik Petersen i samarbejde med netop byens lokalarkiv har fået tilføjet flere og flere fotos.

Søg og du skal finde Søg for eksempel på Dampmøllen, og se hvordan havnen har måttet vige for at give plads til både vej og parkering, og hvor blev benzintanken Mobil egentlig af?

Eller søg på Skælskør Brugs og se et foto af Skælskørs første Brugsforening, der var en realitet i Vestergade den 17. maj 1919, hvor købmand Wiedemann takkede af dagen før.

Med mange af de utallige fotos følger en kort tekst med historiske fakta, og mange steder er der links, der hurtigt får ført en videre og dybere ned i Skælskørs historie.

Den historiske interesse for Skælskør er ikke opstået af noget specifikt for Erik Petersens vedkommende. Selv er han født i Grøfte ved Sorø, og arbejdslivet har budt på flere jobs i forskellige brancher og med vidt forskellige kasketter på undervejs.

Blandt andet var han i flere år chauffør tilknyttet det tidligere Gulf på Stigsnæs, men arbejdslivet har også ført ham til det hedengangne Æggepakkeriet på Maglebyvej og til Dalsø Gas og Kosan Gas.

Men da pensionisttilværelsen stod for døren ved årtusindskiftet, begyndte Erik Petersen med egne ord »at rode lidt med computeren« der ikke altid makkede ret.

- Min computer og jeg taler ikke helt samme sprog, men vi er da begyndt at forstå hinanden lidt bedre gennem årene, siger Erik Petersen, der for nogle år siden pludselig løb ind i det problem, at Microsoft ikke længere havde til hensigt at opdatere deres program Sharepoint Designer, som Erik Petersen ellers netop brugte til sit digitale historiearkiv.

Nødvendig udskiftning Det betød efter nogle år, at arkivet faktisk ikke længere var brugbart, og Erik Petersen affandt sig med, at sådan måtte det så bare være.

Den indstilling fik en god kollega på Skælskør Lokalarkiv, hvor Erik Petersen i de seneste år, også har været frivillig, imidlertid lavet om på.

- Hun lovede at hun ville hjælpe mig med at få alle billederne med over i det nye system, WordPress, som Henrik Falch (også tilknyttet arkivet) havde anbefalet os, siger Erik Petersen, og sådan blev det.

I flere måneder under coronanedlukningen af arkivet, sad Pia Justesen og Erik Petersen sammen hver for sig foran hver deres respektive computer og tog foto efter foto og førte over fra den ene digitale platform til den anden.

Parløb - Vi kunne følge med i hinandens arbejde, men vi var samtidig enige om, at det kun var os to, der skulle gøre arbejdet, så vi kunne bevare overblikket undervejs, fortæller Erik Petersen.

Og for nylig var de to ved vejs ende i forhold til at sikre det digitale og Skælskørhistoriske arkiv.

- Det er min overbevisning, at man skal lede længe efter en kommune (tidligere Skælskør Kommune, red.), der har så meget historisk og let tilgængeligt information, som det er tilfældet med Skælskør, siger Erik Petersen, der stadig gerne modtager fotos, der kan gøre det digitale historiearkiv endnu mere fyldestgørende.

At følge historien op til nutiden skal man imidlertid ikke forvente at Erik Petersen gør længere.

For med de nu 81 år, hyppige cykelture ud i det blå, de fire døtre og nu også seks oldebørn, kan al tiden ikke gå med at sidde foran computeren.

Men det glæder ham, at det arbejde, der for omtrent 20 år siden begyndte med en hobby, hver uge i gennemsnit bliver kigget på, læst af og brugt af omtrent 30-40 brugere om ugen.

- Det har bare altid været interessant for mig, hvordan det har været før i tiden, og det glæder mig da, hvis andre synes det samme, siger Erik Petersen. Han håber, at WordPress kan holde det digitale arkiv intakt et godt stykke ind i fremtiden endnu, og det er han givetvis ikke ene om.