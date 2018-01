Digegruppe efter godkendelse: - Der bliver fest

- Vi er lykkelige, siger Børge Carlsen, næstformand i områdets digegruppe, som over en årrække har arbejdet på sagen for samlet set omkring 104 sommerhuse.

En række grundejere nær en lille sø er desuden utilfredse med, at diget kommer til at gå ind over deres skel, men fra arbejdsgruppen lyder det, at der ikke er andet at gøre i forhold til placeringen. De påvirkede grundejerne vil til gengæld blive tilbudt erstatning.