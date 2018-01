Se billedserie - Vi går helt klart ind for at lave et dige. Kommer der en oversvømmelse, vil vejen ved vores hus blive oversvømmet, og så kan vi ikke forlade området, lød det fra Hans Wermuth og Agnete Smith, bror og søster, der sammen ejer Saltengen 4. Foto: Arne Svendsen

Dige ved Kobæk Strand vil koste seks millioner kroner

Slagelse - 22. januar 2018 kl. 06:46 Af Arne Svendsen

Der måtte bæres flere stole til, da der lørdag var indkaldt til orientering om kystbeskyttelse af Kobæk Strand på Kobæk Strand Konferencecenter.

Over 100 af de 277 grundejere i området var mødt op for at høre den nedsatte arbejdsgruppe og indkaldte eksperter fortælle om mulighederne for at sikre området mod oversvømmelser. Noget som man jo senest oplevede i januar sidste år.

- Det er jo noget vi har talt om i ti år, og nu går den altså ikke længere, sagde Kent Matinussen fra arbejdsgruppen, da alle havde fået placeret sig i lokalet.

Repræsentanter fra de seks grundejerforeninger i området har sat sig samme i arbejdsgruppen, og i øjeblikket er man i gang med at finde ud af, hvor mange af de enkelte grundejere, der går ind for at lave et dige.

Når man har fundet frem til det, vil sagen kunne forelægges Slagelse Kommune, hvor det så vil være en politisk afgørelse, om man finder der er behov for projektet, og om man vil gennemføre det. Også selv om der måske ikke er flertal blandt grundejerne, oplyste projektleder Karen Vestergard fra Slagelse Kommune.

Diget skal betales af grundejerne, og på mødet anslog Ole Skude fra arbejdsgruppen i samarbejde med afdelingschef Carsten Knage Olsen fra Rambøll, at et 2,5 kilometer langt dige langs hele området nord og syd for konferencecentret vil komme til at koste omkring seks millioner kroner.

Da der er 277 grundejere, vil prisen i gennemsnit blive omkring 20.000 kroner pr. grund.

Der var på mødet delte meninger om sagen. En sagde, at 90 procent i hendes grundejerforening var imod, mens andre mente, at et dige var eneste og i øvrigt ret billige løsning, som var helt nødvendig for at bevare sommerhusenes værdi.

Indtil videre afventer man nu, hvad grundejerne siger. Der er deadline for at melde det ind sidst på måneden.