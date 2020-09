Se billedserie Detektorfører Johnny Mortensen fra Sorø ved forstørrelser af de fund, som han har gjort ved Magleby (til højre). De er brudstykker af et smykke som det til venstre, der er fundet et andet sted.

Send til din ven. X Artiklen: Detektorfund har bidraget meget til at forstå vores fælles fortid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Detektorfund har bidraget meget til at forstå vores fælles fortid

Pæn interesse for at se på forskellige detektorfund på museet, hvor arkæolog konstaterede, at fundene havde vendt op og ned på det, hun i sin tid lærte på arkæologistudiet.

Slagelse - 28. september 2020 kl. 12:27 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Jorden gemmer på mange fortidsminder, og rigtig mange af dem nærmest vælter frem i takt med, at man er begyndt at gå rundt med metaldetektorer på markerne.

Her er der jo nemlig »bid«, når bronze, sølv og i nogle tilfælde også guld kommer i søgefeltet. Det har givet nye brikker til forståelsen af vores fælles fortid.

Lørdag blev en række detektorfund vist frem på Slagelse Museum, hvilket trak ganske mange interesserede til. Da Sjællandske kiggede indenfor cirka en halv time inde i fremvisningen, havde 30 personer allerede været der, og der blev ved med at dukke folk op for at kigge i montrerne og få sig en snak med arkæolog Kirsten Christensen og de to detektorførere Johnny Mortensen, Sorø, og Stefan Sørensen fra Slots Bjergby.

Tidsalder bedre belyst Kirsten Christensen kunne fortælle, at fundene blandt andet stammer fra den såkaldte germanske jernalder, som er placeret cirka mellem år 500, hvor romerriget ophørte, og frem til omkring år 800, hvor vikingetiden begyndte.

- Da jeg læste arkæologi, havde man ikke fund fra den tidsalder. Man vidste, at en del mennesker på det tidspunkt udvandrede til England, og nogle har ment, at alle tog afsted. Men fundene med metaldetektorer har vist, at der bestemt blev en del tilbage, så her skal jeg måske have mine studiepenge tilbage, lød det fra Kirsten Christensen.

Hun fremhævede blandt andet en lille kunstfærdig gedebuk i bronze, som var blevet fundet af Stefan Sørensen ved Slots Bjergby.

- Der er fundet en del af disse i Norge. Vi ved, at de her er blevet brugt i forbindelse med vejning af ting, fortalte Kirsten Christensen.

Stefan Sørensen mente, at den kunstfærdige udformning af sådan en »vejeklods« vidnede om, at den var blevet brugt af en magtfuld person.

Spændende jagt Johnny Mortensen havde gjort sine fund ved Magleby, hvor han har fået lov til at gå på nogle marker. Her har der i middelalderen gået en vej, og langs denne er der fundet en del effekter i form af stykker af sølvskåle.

En enkelt romersk mønt med et kejserportræt på den ene side og en sejrsgudinde på den anden side viser, at en del af sølvet stammer fra romerriget.

- Det er meget spændende at gå på jagt efter fund med detektoren, siger Johnny Mortensen.

Henne ved Stefan Sørensen kiggede Michael Tønning blandt andet interesseret med.

- Jeg beundrer den flid og dygtighed, som har fået disse fund frem, sagde Tønning, der dykker en del og i den forbindelse også har fundet gamle værdifulde ting, for eksempel en såkaldt grønstens-økse, der er importeret sydfra.

Der var også besøg ved montren af Helle Purup fra Gammel Forlev, der har haft besøg af detektorførere på sin jord. Hun havde taget børnebørnene Uma Purup Kristensen og Villads Kristensen med.

Se mere Detektorfundene var kun udstillet i lørdags, men vil man se mere, er der mulighed for det på Odsherreds Museum ved Nykøbing Sjælland.

Her kan man frem til 20. december se udstillingen »Fra Muld til Magt«, der er baseret på de allernyeste forskningsresultater om samfundet i overgangen fra jernalder til tidlig middelalder.

Her spiller udstillede detektorfund en vigtig rolle.