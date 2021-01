Se billedserie Heidi Nanberg bruger en del af sin tid i øjeblikket på landevejene som bud af egne garnnøgler fra sin butik Garnnøglet. Heidi Nanberg er kun et opkald væk på telefon 28 74 88 74. Privatfoto

Detailhandlen yder ekstra nu med håb om loyalitet senere

Slagelse - 15. januar 2021 kl. 06:26 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

I knap to år har Heidi Nanberg fra Garnnøglet langet garnnøgler, strikkepinde og hæklenåle over disken i Algade 24, men det har corona for længst sat en stopper for. Men en nedlukning har ikke sat en stopper for behovet for strikkegarn, tværtimod.

- Der er jo mange, der har masser af tid nu, så jeg er glad for, at jeg sælger garn, siger Heidi Nanberg, der har valgt at holde gang i sin butik ved at sørge for gratis levering til døren af alskens varer til håndarbejde og hobbybrug.

- Jeg kører gratis ud nu, og så håber jeg, at mine kunder husker mig senere, når der igen bliver mulighed for at åbne den fysiske butik siger Heidi Nanberg, der ofte, og selvfølgelig på behørig afstand, hilser på sine kunder, når hun leverer de forudbestilte varer til døren.

- Det er en god mulighed for at møde mine kunder og langt mere personligt, siger Heidi Nanberg, der gerne krydser bygrænsen og mere til, hvis der er behov for det.

Et par dage om ugen arbejder Heidi Nanberg som skolesekretær på Tornemark Dagskole, og de de dage hun ikke gør, suser hun nu land og rige rundt for at holde gang i sin forretning.

Lone Hansen Bakke fra Villa Patina gør det samme.

Jeg sørger for fri fragt i hele Skælskør og afleverer varerne personligt, medmindre kunderne hellere selv vil hente deres varer i døren til butikken, siger Lone Hansen Bakke, der stadig er optimist på sin butiks vegne, som hun startede op midt i en coronatid - nemlig i maj 2020.

- Jeg oplever, at de lokale er rigtig gode til at bakke op, siger Lone Hansen Bakke, der alligevel sagtens kan mærke, at corona har fjernet fokus fra køb af tøj og brugskunst.

- De sociale medier tæller jo helt enormt meget, men det er klart, at salget ikke er i nærheden af, hvad det ville have været uden corona, siger Lone Hansen Bakke, der er begyndt at lave livevideoer på Facebook, hvor hun viser et udvalg af sit tøj frem og gerne tager en dialog undervejs med kunden om størrelse, benlængde, farver eller andet relevant.

- Jeg elsker en god udfordring, siger Lone Hansen Bakke, der netop har givet sig selv endnu en af slagsen, da hun om et par måneder overtager Butik Nors lokaler i Algade 14, hvor hun får i omegnen af 200 kvadratmeter mere at gøre godt med, end hun har nu.

Men personlig og gratis levering til døren og livevideoer er blot nogle af de mange tiltag, som flere detailhandlere i Skælskør tyr til for at holde gang i deres forretning.

Som beskrevet i nærværende avis forleden, har Skælskør Erhvervsforening skabt et forum: »Handl Lokalt« på deres hjemmeside, hvor byens detailhandlere har mulighed for at formidle deres tiltag ud til offentligheden, for i erhvervsforeningen er man mere end klar over, at det er en svær tid at være butiksejer i.

- Der er jo ikke nogen, der synes, at det her er sjovt, og jeg kan kun på det kraftigste opfordre til, at alle bakker op nu, så vi kan passe på det, vi har her i Skælskør, siger Pia Kimer Jacobsen, der er formand i erhvervsforeningen.

- Det er selvfølgelig bekymrende, at der nu sker en yderligere nedlukning, som vi heller ikke kan være sikre på, er den sidste, men jeg oplever, at folk virkelig kæmper og er opfindsomme for at gøre det så nemt som muligt stadig at handle lokalt.