Det vil flertal i byråd bruge penge til

Denne illustration viser den virkning flertalspartiernes budgetforslag får på kommunens økonomi. Øverst udregnet efter budgetopfølgningen fra august, og nederst udregnet efter forvaltningens »bedste bud« som borgmester John Dyrby Paulsen har udbedt sig. Det er værd at bemærke, at kassebeholdningen i 2025 vil være nede på 75 millioner kroner, hvilket faktisk er det niveau, hvor kommuner kan blive sat under administration af Indenrigsministeriet. - Så galt går det dog ikke. Så skulle vi bruge vores budget 100 procent hvert år, og det er aldrig sket, siger borgmester John Dyrby Paulsen.

Borgmester erkender, at manglende prisfremskrivninger og beskæringer på 0,7 procent i service er nedskæringer. - Men det sender et kraftigt signal om, at der er effektiviseringsmuligheder på indkøbssiden, og at parterne ikke ønsker at skære ned på medarbejdersiden.

Slagelse - 25. september 2021 kl. 07:04 Af Arne Svendsen

Detaljerne er nu kommet frem i det budgetforslag, som et flertal i Slageglse Byråd bestående af S, LA, Enhedslisten, DF og Helle Blak, udenfor partierne, er enedes om, og som ventes vedtaget i byrådet 4. oktober.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) siger, at den store uenighed, som fik Venstre med flere til at forlade forhandlingerne, skyldes forskelligt syn på kommunens nuværende økonomi.

- Knud Vincents mener, at vi skal tage udgangspunkt i budgetopfølgningen fra august, men den er altså for negativ. Jeg har istedet bedt om forvaltningen bedste bud på et årsresultat, og det er betydeligt mere positivt, siger John Dyrby Paulsen.

Det fremgår af aftalen, at der skal bruges 234 millioner kroner på anlæg i 2022, og at der skal afdrages omkring 500 millioner kroner på gælden i perioden.

»Hul« i nul-prisfremskrivning Det hedder i aftalen, at » Parterne er indstillet på at imødegå eventuelle større uhensigtsmæssigheder på de takstfinansierede områder i forbindelse med at prisfremskrivningerne på nogle områder nulstilles. De eksakte beløb kendes ikke på nuværende tidspunkt. Parterne har valgt at holde fast i nulstillingen, blandt andet fordi det sender et kraftigt signal om, at der er effektiviseringsmuligheder på indkøbssiden, og at parterne ikke ønsker at skære ned på medarbejdersiden.

Pluk fra aftale Der afsættes i aftalen blandt andet midler til 10 EGU-forløb for unge i Skælskør i samarbejde med

FGU.

Ligesom der afsættes flere driftsmidler til psykologhjælp til unge, drift af varmestue i Korsør, ekstra veteranindsats og håndholdt indsats overfor unge misbrugere.

Anlægsmidlerne til et MTB-center udskydes ikke, og der afsættes også penge til bæredygtighedsstrategien.

Dige-byggeri til 3,2 millioner kroner i 2021 udsættes ikke, og midler til trafiksikkerhed, hvor projektet er fremskredet,bibeholdes i budgettet

(Bildsø, 9,631 mio. kr. i 2022) og midler til trafiksikkerhed tilføres i overslagsårene (3 mio. kr. pr. år).

Svømmehal Der afsættes som nævnt 72 millioner kroner til nyt 50 meter bassin, som ventes klar i 2024.

Markedet for bygning af svømmehaller vurderes ikke at være præget af prisstigninger i samme omfang som resten af byggesektoren,

jf. erfaringer fra andre kommuner, og derfor er parterne enige om at gennemføre etableringen af et 50-meter bassin som planlagt, hedder det i aftalen.

Hvor man også medtaget fem millioner kroner til Forsorgshistorisk Museum og penge til Skælskør Rådhus. 2,513 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023.