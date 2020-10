Glade unger fra 5.a og 5.b fra Søndermarksskolen skulle ud til Studentersøen og løbe et par omgange, før de fik fri og kunne holde efterårsferie. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Det traditionelle motionsløb blev lidt utraditionelt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det traditionelle motionsløb blev lidt utraditionelt

Slagelse - 10. oktober 2020 kl. 12:20 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

På skolernes motionsdag plejer det at myldre med forpustede elever på vej til og fra skolen.

Men fredag kort før middag var der kun ganske få elever til stede på Søndermarksskolen - faktisk var der kun en sekretær og skoleleder Henrik Hallig:

- Vi plejer jo at samle børnene på tværs af klasserne for at skabe noget socialt, men det gør vi ikke i år på grund af corona'en. Motionsdagen i år er tilrettelagt, så årgangen holder sig for sig selv, men laver forskellige typer af aktiviteter, forklarer skolelederen.

De store elever er typisk i skoven til løb omkring Studentersøen - eller ude på en 30 kilometer lang cykeltur, mens de mindre elever bliver i forbliver i gå-afstand fra skolen - sammen med deres respektive lærere.

Skolelederen glæder sig over det flotte efterårsvejr, som gør motionsdagen lidt sjovere for de 520 elever.

Vil gerne kramme

Henrik Hallig fortæller i øvrigt, at eleverne er blevet rigtig gode til håndhygiejne og til at holde afstand.

- Det er blevet hverdag med at vaske hænder og spritte af, og eleverne er supergode til at hjælpe hinanden. Udfordringen er lidt med de større elever, som gerne vil kramme lidt og sidde tæt. Det gør de så kun i klassen eller årgangen - ikke på tværs af årgangene. De store elever har bare en anden måde at være sammen på, og sådan er det, konstaterer han.

Skolelederen har også bemærket, at sygdomsfraværet blandt skolens fastansatte lærere er faldet i forhold til sidste år:

- Jeg har en teori om, at det skyldes, vi alle er blevet mere opmærksomme på håndhygiejne og afstand, siger han.

Samtidig har Søndermarksskolen også ideelle rammer, når det gælder om at forhindre smittespredning:

- Vi er heldige på vores skole, fordi vi har nogle gode rammer. Vi har en skole i et plan, selvstændig indgang til næsten alle klasselokaler, masser af grønne områder ude samt store faglokaler.

Vi går nu udenfor for at finde nogle elever, som har fået sved på panden i forbindelse med motionsdagen. Vi støder på 5.a og 5.b, som netop er på vej ud til Studentersøen for at løbe.

- Men kan du så ikke tage et billede af os her? Vi vil gerne i avisen, råber flere, som hermed får deres ønske opfyldt.