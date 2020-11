Det svære er at ramme den rigtige smag

Se billedserie Besøgende fra Skælskør får her en introduktion til Likørhavens udvalg af snapse, likører og mjød. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Slagelse - 23. november 2020 kl. 05:57 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Til hverdag arbejder Ronny Hersbak i SuperBrugsen i Sorø, han bor i Korsør og nærmest lige midt imellem brygger han snapse og likører i 4.000 liters tanke. Det med at brygge går langt tilbage - det med de store mængder er forholdsvis nyt.

- Vennerne og jeg har i mange år lavet vores egne snapse til vores drengefrokoster med varierende held, fortæller Ronny Hersbak.

Hen ad vejen oplevede han alligevel at ramme mere rigtigt end forkert, og derfor begyndte han at overveje, om den mangeårige hobby måske også kunne blive en levevej.

- Jeg har altid drømt om at starte mit eget, og da jeg fik flere og flere positive tilbagemeldinger på de forskellige snapse og likører, tog jeg springet, siger Ronny Hersbak.

Iført kasket og mundbind tager han imod i det tidligere Mejeriet Morgenlys på Kirkerupvej i Sørbymagle. For at promovere sine indtil videre i alt fem forskellige snapse, tre likører og tre slags mjød i regi af virksomheden Likørhaven har han inviteret til åbent hus, og i løbet af dagen lykkes det da også en hel del at finde frem til bryggeriet, der ligger lidt afsides i en del af en stor lagerhal.

- Navnet skyldes, at jeg til at begynde med mest bryggede i min kolonihave, forklarer Ronny Hersbak, der indtil videre selv indkøber, mikser, blander, tapper og alt muligt andet, der skal til for at producere både snaps, likør og mjød. Men hvis den nuværende succes fortsætter, er det i følge Ronny Hersbak ikke utænkeligt, at han snart må have lidt hjælp i Likørhaven.

Efteråret er den travle sæson, hvor de fleste af råvarerne, om det er æbler, valnødder, hasselnødder og lignende er klar til at blive brugt. Kirsebærrene kommer lidt før, og lige nu er den helt store sællert hos forhandlerne af produkter fra Likørhaven netop kirsebærlikør.

Og tendensen er klar hos de, der lørdag kiggede forbi til åbent hus, hvor der var mulighed for at smage sig gennem det stadig større sortiment - for også her var det tydeligt, at smagen i kirsebærlikøren har ramt helt rigtigt.

- Hmm, der smager godt nok dejligt af kirsebær, lød det blandt andet, og mange af de besøgende sikrede sig en flaske eller to af den gode likør, der med garanti går godt med risalamanden.

- Jeg har fået et tip om også at blande dem med tonic og isterninger, så det i stedet bliver til en god sommerdrik, siger Ronny Hersbak, der også anbefaler at bruge valnøddesnapsen i stedet for whisky i Irish Coffee, og hasselnøddesnapsen i en kop varm kakao.

På en hylde i bryggeriet står sammen med de mange store tanke en masse mindre glasballoner med forskelligt indhold.

- Jeg eksperimenter altid med forskellige smage. Alt hvad der er spiseligt, kan i princippet bruges, fortæller Ronny Hersbak, der blandt andet har både rabarber, solbær, chokolademynte og porse i proces i de mange glasballoner.

- Det er ikke svært at lave snaps og likør. Det svære er at ramme den helt rigtige smag, siger Ronny Hersbak, der ser ud til at have større og større succes med netop det.

På hjemmesiden www.likoerhaven.dk er det muligt at få et overblik over forhandlere.