Det står der i byrådets samarbejdsaftale

Slagelse - 09. december 2017 kl. 06:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Første punkt i aftalen er, at parterne er enige om, at god økonomistyring er fundamentet for ro, stabilitet og ikke mindst investeringer i fremtiden.

Som blandt andet handler om følgende:

n Tidlige indsatser overfor børn og unge, så de får forudsætninger for at kunne lykkes i deres eget liv.

n Et uddannelsesmiljø der inspirerer og motiverer unge til at uddanne sig til gavn for dem selv og samfundet.

n Gode rammer for erhvervslivet, så virksomheder vil etablere sig, vækste og skabe arbejdspladser.

n Udvikling af bæredygtighed, som udtryk for ansvarlighed og fremtidssikring af kommunen.

n Helhedsorienterede indsatser, der arbejder for at alle kan tage ansvar for dem selv og bliver en aktiv og bidragende del af kommunen. Uanset om man er ung eller ældre, og uanset hvor man kommer fra.

n Fokus på at man kan leve et aktivt og værdigt seniorliv i Slagelse Kommune.

(Her siges det klart i aftalen, at serviceniveauet på ældreområdet skal opretholdes i hele byrådsperioden.

I aftalen hedder det også, at man skal udvikle Slagelse Kommune til i endnu højere grad at kunne arbejde »bottom up«, hvor tillid er det bærende element, og hvor ledernes og medarbejderes faglighed er grundlaget for at udvikle de bedste løsninger sammen med borgerne.

Der står også, at parterne er enige om, at alle unge skal møde kompetente rollemodeller, der kan hjælpe og støtte de unge i en sund udvikling henimod et aktiv medborgerskab.

Det hedder også i aftalen, at der skal udarbejdes en integrationspolitik, der skal gå på tværs af kommunens sektorer og udvikles i tæt samarbejde med borgere og interessenter.