Se billedserie Nikolaj Hult er godt træt af, at cykelstativerne er optaget af cykler, der ikke har været ude at køre meget længe. Foto: Per Vagnsø

Det rene kaos: DSB ansvarlig

Der hersker udbredt cykelkaos ved Slagelse Station. Herreløse cykler fylder stativerne i månedsvis. DSB, der har ansvaret, lover snart at gøre noget ved problemet.

Slagelse - 28. september 2021 kl. 09:47 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

En lang næse. Det er, hvad mange pendlende cyklister får, når de når-som-helst på dagen skal finde et sted at parkere deres cykler ved Slagelse Station. Parkerede cykler får lov at stå og fylde op i cykelstativerne i månedsvis med det resultat, at dem, der jævnligt tager cyklen til stationen, kaster den tohjulede fra sig både hid og did.

En af dem, der dagligt oplever problemet, er Nikolaj Hult, der cykler til stationen for at tage toget til sit studie i Odense.

- Du kan se det på de cykler, der er rustne og har flade dæk. Det er mindst i fem år, det har været et problem, siger han.

En anden indikator på, at nogle cykler bare står og fylder i stativerne, er de grønne sadelbetræk, der fortæller, at man godt kan tage cyklen med i bussen.

- Det er mindst tre uger siden, de blev sat på, og der er masser af cykler, hvor de stadigvæk sidder, konstaterer Nikolaj.

Trods de mere end overfyldte stativer lykkes det på en eller anden måde de cyklende pendlere at komme af med køretøjet ved stationen.

»Nødt til at være kreativ« - Der er dage, hvor man er nødt til at være lidt kreativ og måske lige squeeze den ind i kanten, fortæller Nikolaj og efterlyser et system, som man kender fra andre byer, hvor cykler, der har stået på samme plet i for eksempel 14 dage, simpelthen bliver fjernet.

Sådan et system har der også været i Slagelse en gang, fortæller en anden cykel-parkant, efter at hun efter et stykke tids søgen har fundet et hul, hendes cykel kan klemmes ind i.

Det er længe siden, der blev skredet ind over for de langtidsparkerede tohjulede, og et af resultaterne er, at nogle af de cykler, der er i brug, bliver parkeret, så de blokerer fortovet.

Corona-pause Det er DSB, der har ansvaret for cykelstativerne på forpladsen ved stationen, og trafikselskabet lover nu, at der bliver ryddet op.

Når det ikke er sket i lang tid, er forklaringen, at DSB bevidst ikke ryddede op i cykelvirvar under corona-krisen. Tesen var, at det ville ramme mange, som ikke brugte deres cykel under nedlukningen og af en eller anden grund havde den stående ved en station.

Oprydningen vil ske på samme måde, som det kendes fra andre byer, og som det ifølge DSB også foregik før corona i Slagelse. Ved at sætte strimler på cyklerne og skilte med, at de cykler, der stadig har strimlerne på efter typisk 14 dage, vil blive fjernet. Eventuelt for at ende på politiets auktioner.